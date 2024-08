$ETH ETF 및 스마트 컨트랙트, $BTC의 라이트닝 네트워크 넘어설까?

$ETH는 오랫동안 $BTC의 보조적인 역할을 해왔으나, 이러한 상황은 7월 23일 $ETH ETF의 출시와 함께 뒤바뀔 수도 있다.

$BTC가 궁극의 디지털 금이라는 점에 호소하는데 반해, $ETH는 탈중앙화 금융(DeFi, 디파이)을 구축하는 스마트 컨트랙트를 통한 현실적인 활용성을 제공한다.

$ETH ETF가 $BTC의 라이트닝 네트워크(Lightning Network)를 통한 성과를 넘어설 수 있을지 그리고 이것이 암호화폐 업계에 갖는 의미에 대해 살펴보도록 하자.

7월 23일 열광적인 출시 이후, 이더리움 현물 ETF는 하루 뒤에 10억 달러의 매매량을 기록하며 출시 이래 26억 달러까지 솟아올랐다.

$ETH ETF는 금융 기관이 서서히 암호화폐 친화적인 태도를 취하며 투자자들에게 광범위한 잠재력을 제공한다. 시그넘 은행(Sygnum Bank)의 카탈린 티샤우저(Katalin Tischauser)는 이더리움 ETF가 1년 내에 100억 달러의 운용자산(Assets Under Management, AUM)을 달성할 것으로 예상하고 있다.

📷 Sygnum Bank's Head of Research, Katalin Tischhauser, discusses the future of Ethereum spot ETFs in an interview with The Block.

"Ethereum’s lesser name recognition is likely to mean slower adoption, and with its market capitalisation a third of Bitcoin’s, we expect the…

— Sygnum Bank (@sygnumofficial) July 31, 2024