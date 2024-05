그레이스케일의 ETF 선물 계획 철회에 따른 이더리움 트레이더의 매도 포지션 증가

최근 시장 변화에 따라 트레이더들의 이더리움 매도가 늘고 있다. 이는 그레이스케일 인베스트먼트(Grayscale Investment)가 이더리움 선물 상장 지수 펀드(ETF)에 대한 계획을 철회하기로 결정한 영향이다.

그레이스케일의 결정은 암호화폐 커뮤니티에 파문을 일으켰으며, 투자자들은 예상치 못한 이더리움 가격 변동에 대비하고자 하는 움직임을 보였다.

지난 24시간 동안 이더리움 매도 포지션이 늘어났다. 시장에 약세 정서가 퍼진 것이다.

매도 포지션이 늘어나자, 이더리움 가격이 1.85% 하락하여 3,010달러 지지선에 가까워졌다. 투자자들은 이더리움이 하락할 것으로 예상하고 있다.

청산 지도에 따르면, 이더리움 가격이 3%만 상승해도 3억 4,500만 달러 상당의 매도 포지션이 청산될 예정이다. 대조적으로, 이더리움 가격이 3% 하락하여 2,920달러에 도달하면 2억 3,700만 달러의 매수 포지션이 청산된다.

그레이스케일은 5월 7일 이더리움 선물 ETF 신청을 철회하기로 결정했으며, 이러한 결정이 암호화폐 커뮤니티의 추측을 심화했다.

증권거래위원회(SEC)의 결정을 단 몇 주 앞둔 철회로 인해 많은 트레이더가 고조된 불확실 속에 전략을 재평가 하게 되었다.

이더리움의 증권 여부는 이더리움 현물 ETF 신청을 둘러싼 불확실성과 함께 트레이더의 결정을 더욱 어렵게 한다.

이더리움 현물 ETF 승인에 대한 낙관적인 입장을 드러냈던 분석가들은 5월 23일 마감일이 다가오자 회의적인 입장으로 돌아서고 있다.

암호화폐 커뮤니티에서도 이에 관한 회의를 나타내고 있다 폴리마켓(Polymarket) 참여자의 92%가 이더리움 현물 ETF가 승인되지 못할 것이라고 예상한다.

또한, 이더리움 사용에 관한 전반적인 걱정과 단지 보유자들의 투기적 관심이 적어져 트레이더들이 불안감을 드러내고 있다.

암호화폐 온체인 분석가이자 체크메이티(Checkmatey)라고도 알려진 제임스 체크(James Check)는 이더리움의 현재 사용 패턴에 대해 경고했다. 최근 X 게시물을 통해 이더리움은 사용은 현재 검증자에게 발행되는 속도를 따라잡지 못하고 있다고 강조했다.

Usage of Ethereum is currently so low, that their burn mechanism is not keeping up with issuance to validators.

Gas prices are below 4gwei, which you have to go back to early 2020, and pre 'defi summer', to find an equivalent period of low demand.

'but mah L2 scaling' –> The… https://t.co/WUHyG9YKFF

— _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) May 8, 2024