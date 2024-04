불확실성 짙어진 블랙록 이더리움 ETF

기대를 모았던 이더리움 상장지수펀드(ETF) 출시를 간절히 기다리는 이더리움 애호가들은 조금 더 기다려야 할 수도 있다. 투자자 라크 데이비스(Lark Davis)는 X(옛 트위터)에서 EFT 승인이 곧 이뤄질 가능성은 낮다고 분석했다.

Ethereum ETF approval for May 23rd is looking less and less likely…

Blackrock final approval date is August 7th, will Gary dare to deny Blackrock?

— Lark Davis (@TheCryptoLark) April 10, 2024