이더리움(ETH) 가격 예측 – 이더리움 재단 1,700 ETH 처분, 이더에 호재로 작용할까?

최근 이더리움 재단이 270만 달러 이상의 가치를 지닌 1,700개의 ETH를 판매해 이더 가격에 어떠한 영향을 줄지에 관한 추측이 오가고 있다. 한편 이더리움 가격은 전일 대비 2% 가까이 하락해 1,547달러에 거래되고 있다.

지난 2주를 관찰했을 때 이더리움은 서서히 하락했다. 일주일 사이 5.59% 하락했으며 한 달 동안 3.96% 하락했다. 여러 시간대의 차트에서 이더 가격이 조금씩 하락하는 추세를 보면 약세 추세를 확인할 수 있다.

이더리움 재단이 올해 최대 수량의 토큰을 판매하며 유니스왑 탈중앙화 거래소에서 1,700개 ETH를 273만 달러의 USDC로 교환했다. 스팟온체인은 이더리움 재단의 최근 판매로 올해 총 2,262개의 이더를 판매한 결과가 되었다고 보도했다.

흥미롭게도 이더리움 재단의 토큰 판매 직후 암호화폐 시장이 급락했다.

🔥🔥 The Ethereum Foundation swapped 1,700 $ETH for 2.738M $USDC just 3 hours ago.

This marks their biggest swap of the year. In total, they've sold 2,262 $ETH in 2023, often ahead of market dips.

They currently hold 326K $ETH (approximately $500M).

Don't miss out on such… pic.twitter.com/TQevyRhiG3

— Spot On Chain (@spotonchain) October 9, 2023