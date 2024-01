이더리움 가격 전망 – 2024년 이더리움 ETF 출시 기대, ETH 구매 적기?

SEC(미국 증권거래위원회)가 어제 비트코인 현물 ETF를 일괄 승인하면서 이더리움 가격에도 긍정적인 영향이 미치고 있다. 승인 발표 이후, 이더리움 가격은 24시간 동안 10% 급등하여 2,656달러로 올랐다.

이는 시장 전체의 6% 상승을 상회하는 성과로서, 이더리움은 현재 다른 코인보다 좋은 성적을 보이고 있는 것이다.

이더리움은 일주일 기준으로 19% 상승했고, 일 년 기준으로 98% 상승했다. 현재 몇몇 분석가들은 이 알트코인을 미국에서 현물 ETF 승인을 얻게 될 다음 주자로 기대하고 있다.

또한 이더리움이 이미 강력한 펀더멘털을 지닌 것을 고려하면, 2024년은 실로 기념비적인 한 해가 될 수 있을 것이다.

ETH 가격은 현재 30일 이동평균 위를 높이 상회하고, 곧 저항선(빨간색)을 돌파할 것으로 보이면서, 분명한 강세 모멘텀을 보이고 있다.

또한 상대강도지수(보라색)가 70을 갓 넘은 것은 그리 놀라운 일이 아닐 것이다. 이는 아주 강력한 모멘텀을 신호하며, 과매수 구간에 진입하기 전에 추가적인 상승 여지를 남긴다.

30일 이동평균 또한 200일 이동평균 위로 높게 오르고 있으며, 이는 ETH 코인에 강력한 매수압력이 있음을 나타내는 분명한 신호로 작용하고 있다.

만약 이것으로 부족하다고 느낀다면 거래량을 살펴보자. 현재 거래량은 530억 달러선이며, 이 또한 상당한 강세가 시작되었음을 시사한다.

고래들은 최근 몇 주 동안 비트코인을 매집한 후, 이제 이더리움으로 시선을 돌린 것으로 보인다. 데이터를 보면 상당히 공격적인 매집이 진행되고 있는 것을 알 수 있다.

After the spot #Bitcoin ETF was approved, this whale continued to borrow $WBTC and exchange it for $ETH.

This whale borrowed a total of 621 $WBTC($28.95M) and exchanged it for 11,663 $ETH at a rate of 0.05327.

The whale is long the ETH/BTC trading pair!https://t.co/4uE6Lhgjzx pic.twitter.com/4x93OmYRHL

— Lookonchain (@lookonchain) January 11, 2024