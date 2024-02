이더리움 가격 전망 – 공격적인 매수자들, ETH는 올해 3천 달러를 기록할까?

이번 한 주는 많은 이들이 즐거운 시간을 보냈다. 비트코인의 경우 1.68% 상승하여 52,000달러에 진입할 수 있었고, 이는 이더리움에도 긍정적인 영향을 미쳤다. 데이터를 보면, 이 코인은 이번주 시작부터 꾸준한 상승세를 보였다.

이더리움은 2월 11일 2,158달러 지지선 위인 2,460달러선에서 횡보했다. 여기서 곰이 가격을 끌어내리고자 했지만, 황소가 압력을 유지하여 이더 가격은 상승할 수 있었다.

놀랍게도 2월 14일, 이더리움은 2022년 고점 2,770달러를 돌파할 수 있었다. 이는 매수 모멘텀이 매도자들을 압도했음을 시사한다.

가격은 이후 이 구간에서 안정화되었다. 하지만 암호화폐 시장은 변동성이 크므로, 언제든지 가격이 바뀔 수 있다는 것을 기억하자. 동부시간 오전 9시 기준으로, 이더리움은 2,816달러로 거래되고 있다.

코인마켓캡에 따르면, 코인은 지난 24시간 동안 큰 변화를 보이지 않고 있다. 하지만 지난 7일 거래 기간 동안, 이는 무려 15% 이상 상승했다. 이것은 매수자들이 여전히 시장을 통제하고 있음을 시사한다.

현재 시장 심리를 볼 때, ETH가 며칠 안에 3천 달러에 이를 가능성이 높다. 이제 이러한 가격 상승을 기대하며 참고해야 할 사항들을 살펴보도록 하겠다.

몇몇 주요 투자 기관들이 이더리움 ETF를 신청했다. 여기에는 프랭클린 템플턴, 블랙록, 아크인베스트 등이 있다.

비트코인 ETF는 출시 후 빠르게 운용자산 110억 달러를 기록할 수 있었다.

이러한 투자 유입은 비트코인 가격이 52,000달러 위로 오를 수 있도록 도왔다. 이제 이더리움 ETF가 승인되면, 동일한 수요가 유입될 것으로 기대된다. 그리고 이는 이더리움 가격 상승으로 이어질 수 있을 것이다.

또한 한 유명 스위스 은행은 이더리움 스테이킹을 허용할 것이라고 발표했다.

Crypto custody firm @taurus_hq has partnered with @LidoFinance to offer liquid staking on Ethereum via Swiss banks. https://t.co/omO5lqSTwh

이는 이더리움 보유자가 스테이킹을 통해 네트워크 보안에 기여하고, 패시브 인컴을 얻을 수 있게 할 것이다. 그리고 더 많은 사람들이 스테이킹에 참여하고자 하여, 이더리움 수요를 올리게 될 것이다. 물론 수요가 오르면 가격도 오르기 마련이다.

또한 투자자들은 이더리움이 오를 것으로 보고 있기 때문에, 향후 추가 투자가 추진될 수 있을 것이다.

미결제약정은 최근 30% 증가하여 90억 달러를 기록했다. 코인널리즈 데이터에 따르면, 선물 포지션에서 매수자가 매도자를 57% 압도하고 있다. 정리하자면, 앞으로 다가올 ETF 및 스테이킹 상품은 ETH 가격을 올릴 것으로 기대된다.

이는 이더리움이 조만간 3천 달러까지 오를 가능성을 의미한다.

이번 달 초, 코인 분석가 알리 마티네즈는 거래소 활동에서 이더리움 가격의 긍정적인 신호를 발견했다. 이 분석가에 따르면, 510,000 이더가 3주 사이에 주요 거래소 지갑을 떠났다고 한다. 이 숫자는 12억 2천만 달러 상당을 의미한다.

In the past three weeks, nearly 510,000 $ETH have been withdrawn from known #crypto exchange wallets, totaling a value of approximately $1.22 billion!

This significant outflow indicates a strong #Ethereum holder sentiment and potentially less selling pressure in the market. pic.twitter.com/6QOFSed1QN

— Ali (@ali_charts) February 4, 2024