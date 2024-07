이툭툭, EV 혁신 이끌며 친환경 솔루션 제공

이툭툭 프리세일은 모금액 350만 달러를 돌파한 후 마지막 단계에 접어들었다. 이툭툭의 친환경 미션은 프리세일 성공에 크게 기여했다.

대기 오염으로 인해 대략 700만 명이 사망했다는 통계가 나오며 이툭툭은 이 위기를 극복하고 세상을 변화시킬 수 있는 기회를 제공하고자 한다.

Climate change affects us all, no matter who we are.

At eTukTuk, we're committed to a cleaner, greener world by driving the shift towards electric mobility. 🌱🌍

Let’s work together for a #SustainableFuture! pic.twitter.com/0EfZZnZSO9

— eTukTuk (@eTukTukio) June 1, 2024