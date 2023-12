XRP의 다재다능함을 추구하는 ‘FAssets’

XRP는 추가적인 개발을 통해 사용자 유입과 확장을 지속하고 있다. 최근 플레어 네트워크의 연구팀 플레어 랩스는 XRP에 새로운 기능을 도입하려는 계획을 밝혔다.

이번 플랫폼 개발로 XRP 보유자는 토큰을 통해 수익을 창출할 수 있다. 또한 XRP 사용자들은 레이어케이크(LayerCake)를 통해 다른 EVM 네트워크를 탐험할 수 있는 브릿지(Bridge)가 도입된다.

플레어 랩스는 암호화폐 산업에 긍정적인 영향을 끼치기 위해 노력해 왔다. 그 노력의 결과가 FAssets 프로토콜이다. 이 암호화폐 프로젝트는 본래 스마트 계약을 지원하지 않았던 암호화폐에 스마트 계약 기능을 주입하는 데 중점을 두고 있다.

여기에 포함되는 토큰들로는 비트코인(BTC)과 XRP가 있다. FAssets 프로토콜의 비공개 베타 테스트 이후, 플레어 랩스는 프로젝트의 이점에 대해 설명했다.

12월 11일 X 플랫폼 게시물에 따르면, 플레어 랩스는 XRP 및 여타 암호화폐 토큰에 새로운 목적을 부여한다고 발표했다.

The #FAssets system will give your BTC, XRP & DOGE a new purpose.

Earn yield in dapps on #Flare or bridge to other ecosystems using #LayerCake, our insured-in-transit bridging and cross-network composability protocol.

⛓️ https://t.co/11su9sWLIQ pic.twitter.com/FPx5aWAuTp

— Flare Labs (@Flare_Labs) December 11, 2023