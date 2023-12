NFT 시장 진출한 피파, 디지털 컬렉터블과 월드컵 티켓 제공

국제 축구 연맹 FIFA는 기술 회사인 모덱스(Modex)와의 첫 협업을 통해 다양한 특혜를 제공하는 ‘디지털 컬렉터블’을 선보일 예정이라고 발표했다.

보도자료는 ‘FIFA+ 콜렉트’가 FIFA 클럽 월드컵 사우디아라비아 2023을 기념해 ‘듀얼 디지털 콜렉터블’을 제공할 예정이라고 전했다.

디지털 컬렉터블 첫 100개는 12월 15일에 제공되며 여기에는 “피파 월드컵 결승전 티켓 26개를 을 확보할 수 있는 기회를 제공하는 레어 컬렉터블”이 포함된다.

모덱스 CEO 프란체스코 아바테는 다음과 같이말했다,

오늘부터 사우디아라비아 제다에서 개최되는 FIFA 클럽 월드컵 기간 동안 ‘FIFA+콜렉트’ 플랫폼에 추가적으로 컬렉터블이 출시될 예정이다. 이 컬렉터블들은 경기의 하이라이트 장면을 포함한다.

특히 FIFA는 당초 알고랜드를 공식 블록체인 플랫폼으로 활용했으나 이번에는 폴리곤 네트워크를 활용해 대체 불가능 토큰(NFT)을 발행할 예정이다.

Modex is proud to be part of this great project alongside @FIFA! As firm believers of the uniqueness of each moment, we’d like to take digital collectibles to the next level. We’re excited for the upcoming drop on the @opensea platform powered by @0xPolygonLabs ! https://t.co/kXQLhCfmPN

— Modex Tech (@modex_tech) December 11, 2023