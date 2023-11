BNB 스마트 체인, 3분기 스캠 피해액 전 분기 대비 75% 급감

3분기 보고서에 따르면 BNB 스마트 체인의 스캠 피해액이 눈에 띄게 감소하였다. 이 블록체인은 2 분기 대비 3분기에 스캠 피해액이 약 75% 감소하였다.

어벤저DAO(AvengerDAO)는 보안 업체인 해시딧(HashDit)과 협력해 작성한 3분기 보안 보고서를 발표했다. 이 보고서는 BNB가 2분기 5540만 달러 대비 3분기에는 1360만 달러의 스캠 피해액이 집계됐다고 밝혔다.

보고서에 따르면 어벤저DAO는 BSC의 피해액을 크게 줄인 잠재적 요인에 대해 언급했다.

