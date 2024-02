최초의 비트코인 영지식(ZK) 롤업인 시트레아(Citrea)는 최근 투자 라운드에서 270만 달러를 유치했다. 발표에 따르면 갤럭시가 투자 라운드를 주도했으며 여타 유명 회사들도 참가한 것으로 전해졌다.

시트레아는 영지식 암호화 기술을 사용하여 비트코인 블록체인 상의 애플리케이션 생태계 성장을 도모할 것이라고 밝힌 바 있다. 이를 위해 분산화 금융(DeFi)과 대체 불가능 토큰(NFT)에 초점을 맞췄다.

시트레아는 최근 블로그 게시물에서 270만 달러 규모의 시드 펀딩을 발표했다. 이번 발표는 비트코인 시장뿐만 아니라 디파이 생태계에서 ZK 롤업 사업을 추진하려는 계획의 일부이다.

시트레아는 다음과 같이 말했다:

2/6 Citrea is the first rollup that enhances the capabilities of Bitcoin blockspace with zero-knowledge technology.

Citrea’s mission is to build a programmable liquidity layer on top of the most secure and decentralized blockchain, Bitcoin.

— Citrea (@citrea_xyz) February 21, 2024