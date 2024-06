북미 첫 SOL ETP 개발 중 – 솔라나에 희소식

올해 비트코인(Bitcoin, $BTC) 및 이더리움(Ethereum, $ETH) ETF의 론칭과 함께, 암호화폐 커뮤니티는 이와 유사한 솔라나(Solana, $SOL) 개발에 대해 기대해 왔으며, 이제 그 실현이 가까워졌다.

디지털 자산 운용사 쓰리아이큐(3iQ)가 북미에서 첫 $SOL ETP(상장지수상품)인 솔라나 펀드(Solana Fund, $QSOL)를 개발 중이다.

회사는 모든 캐나다 증권 규제 당국(퀘벡 제외)에 예비 투자설명서를 보냈으며 현재 결정을 기다리고 있다.

이미, 솔라나 자산의 24시간 매매량은 20.43% 상승했으며 어제 여러 코인의 가격은 상승했다($BOME +1.95%, $MPLX +6.07% 및 $CAW +15.17%).

캐나다는 미국보다 3년 이른 2021년에 $BTC 및 $ETH ETF를 채용했으며, 이 때문에 $SOL 지지자들은 $QSOL의 미래를 희망적으로 보고 있다.

예정되어 있는 ETP가 솔라나 시장에 어떤 영향을 미칠지와 투자자들이 해당 개발로부터 수익을 얻을 수 있을지 여부에 대해 살펴보도록 하자.

ETF 애널리스트 제임스 세이파트(James Seyffart)는 전 세계적으로 10억 달러 이상의 $SOL ETP가 있으며, 그 중 $QSOL이 가장 최신 상품이 될 것임을 강조했다.

Guys. Read the tweet. People seem to be missing that this was filed for Canada — *NOT* the US.

— James Seyffart (@JSeyff) June 20, 2024