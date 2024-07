플로키 vs 위너AI, 누구의 트레이딩 봇이 나을까?

최근 FLOKI는 트레이딩 봇(오픈 베타)이 이더리움, BNB, 베이스 등 대표적인 3대 EVM 블록체인에서 라이브로 운영되고 있다고 발표했다.

이는 이달 초 위너AI(WienerAI, WAI)가 자체 AI 기반 트레이딩 봇에 대한 소식을 공유한 이후 전해졌다.

두 봇들 모두 암호화폐를 보다 쉽고 빠르며 효율적으로 매매할 수 있도록 돕는다. 어느 트레이딩 봇이 더 좋을까?

Not only will the Bot find winning trades with unrivaled accuracy and give meaningful reasoning for its suggestions, but WienerAI is Swap-Enabled–meaning you don't have to leave the App to place your trades. (3/4) pic.twitter.com/5HFpCmVOHh

Consider WienerAI the ChatGPT of crypto.

FLOKI의 생태계는 기능을 중심으로 구축되어 있으며 이는 49만5000명 이상의 FLOKI 커뮤니티와 16억 달러 시가총액에 기여할 가능성이 높다.

플로키 이누는 시가총액 9억 4200만 달러를 기록하고 있는 액시 인피니티(AXS)와 같은 P2E 게임의 성공의 수혜를 받기 위한 전략을 갖고 있다.

기능을 탑재한 코인의 잠재력을 보여주는 한 예로 DWF 랩스가 FLOKI 생태계의 기능에 대한 지지의 일환으로 1,200만 달러상당의 FLOKI를 구입했을 때 이 코인은 17.5% 급등하여 0.00032달러를 기록한 바 있다.

Thrilled to announce our continuing support for @RealFlokiInu 🔥

We're excited to support their team in several exciting launches this year: the mainnet version of Valhalla, a metaverse game, as well as several key utility projects.

Congratulations to their team for all their… https://t.co/FeR0OQTfog

— DWF Labs (@DWFLabs) June 4, 2024