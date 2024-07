전 SEC 변호사, 곧 열릴 회의에서 SEC가 리플과의 합의 관련 논의할 것이란 예상 묵살

금년도 하반기에 접어들면서, 장기간 진행되어 온 리플과 SEC 간 소송의 결말에 대한 기대가 높아지고 있다. 많은 사람들이 7월 18일로 예정된 선샤인 액트(Sunshine Act) 회의 이후에 양 당사자가 합의에 도달할 것으로 예상한다.

하지만, 전 증권 변호사 겸 전 SEC 지역 디렉터 마크 페이젤(Marc Fagel)은 이러한 추측을 묵살했다. 페이젤은 SEC가 회의 동안 리플(Ripple)과 어떠한 합의도 논의하지 않을 것이라 믿고 있다.

미 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, SEC)가 워싱턴 DC에 위치한 본부에서 선샤인 액트 회의를 가진다. 공지에 따르면, 이 비공개 회의에는 SEC 공무원들만 참석할 수 있다고 한다.

회의는 소송 청구 해결안, 법집행 절차 관련 사안 및 행정 절차 합의 관련 주제를 중심으로 다룰 예정이다.

암호화폐 커뮤니티원들은 소송이 최종 단계로 접어들었다는 점을 고려할 때, 해당 규제 당국이 리플과 가능한 합의 조건을 논의할 수도 있다고 추측한다.

다이저 캐피털(Dizer Capital)의 창립자이자 XRP 커뮤니티의 대표적 인사인 야신 모바락(Yassin Mobarak)은 최근에 해당 사안에 대해 언급했다. 모바락은 위원회가 리플과 합의하는 데 동의하지 않을 수도 있다고 주장했다.

OK folks, time for some speculation fun (based on known facts).

This Thursday July 18th, the SEC is having a closed door meeting to discuss the items underlined below.

hmmm….Dare I say Ripple Settlement? 🤔

Probably not, but speculating is fun. pic.twitter.com/MMTJaXSymE

— Yassin Mobarak (@Dizer_YM) July 16, 2024