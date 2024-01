글로벌X, 비트코인 현물 ETF 경쟁에서 철회

ETF 상품 제공업체 글로벌X가 비트코인 현물 ETF 신청을 철회했다. 이 소식은 SEC(미국 증권거래위원회)의 화요일 공지를 통해 공개되었다.

CBOE BZX 거래소는 1월 26일에 글로벌X 비트코인 신탁의 철회 통지서를 제출했다. 이는 SEC가 다른 11종의 비트코인 현물 ETF를 승인하고 2주 후에 벌어진 일이다.

최근 출시된 11종 펀드 또한 승인까지 쉽지 않은 길을 걸어야 했다. 왜냐하면 시장 조작과 감시 공유계약 부족, 비트코인 현물 시장 사기 감시에 대한 SEC의 우려가 만연했던 탓이다.

글로벌X는 2021년에 처음 비트코인 현물 ETF 출시를 신청했다가 SEC에 의해 기각된 바 있으며, 결국 2023년 8월에 재신청을 했지만 추가 연장을 받아야만 했다.

글로벌X는 서류문제로 인해 ETF 승인 기회를 놓쳤지만, 여기서 미달된 것은 이들만이 아니었다. 현재 스위스 자산운용사 판도에셋 및 7RCC 또한 비트코인 현물 ETF 승인을 기다리고 있는 중이다.

비트와이즈, 그레이스케일, 블랙록 같은 승인된 ETF는 거래가 시작된 후 막대한 유출을 보게 되었다. 이번 유출은 특히 GBTC를 중심으로 발생했으며, 시장 매도압력으로 인해 비트코인 가격에 상당한 영향을 미쳤다.

분석가들은 이번 유출이 주로 FTX 재산과 관련된 강제 매도 및 최근 2년 동안 GBTC 할인혜택을 누린 투자자들의 전략적 움직임과 연관된 것으로 보고 있다.

하지만 블룸버그 분석가 제임스 세이파트(James Seyffart)는 GBTC 일일 유출이 월요일에 1억 9170만 달러로 감소했다고 지적했다. 이번 유출은 현물 ETF 출시로 인한 투자자 유입 덕분에 부분적인 균형을 이룰 수 있었다.

세이파트는 또한 글로벌X의 철회가 놀랍지 않다고 밝혔다. 그는 글로벌X가 12월 초 경쟁에서 이미 빠져 있었으며, 모두가 아는 사실이 공식화되었을 뿐이라고 밝혔다.

Official withdrawal request for @GlobalXETFs' #Bitcoin ETF. This is not surprising because we have known they were out of the race since at least early December but now its official. pic.twitter.com/1ghjh3O5Hw

— James Seyffart (@JSeyff) January 30, 2024