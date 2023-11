글로벌 X의 비트코인 ETF 승인여부 결정 지연한 SEC, 다음 데드라인은 언제?

미 증권거래위원회(SEC)가 글로벌 X(Global X)와 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)이 제출한 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)의 승인 여부에 관한 결정을 연기했다.

지난주 금요일에 위원회는 글로벌 X의 제안서에 관해 앞으로 35일 동안 공개 논평 기간을 갖겠다고 발표했으며 그 결과 새로운 결정 기한이 12월 22일로 미뤄졌다.

글로벌 X가 시카고옵션거래소(CBOE) 산하 BZX 거래소와 제휴해 신청한 ‘글로벌 X 비트코인 신탁’의 결정 기한은 본래 지난주 금요일이었다.

별도의 공문을 통해 SEC는 프랭클린 템플턴이 제출한 현물 비트코인 ETF 신청서의 결정 기한도 연장한다고 밝혔다.

해당 신청서는 9월 26일에 제출되었으며 10월 3일부터 논평 기간이 시작했다. SEC는 11월 17일을 첫 번째 결정 기한으로 설정했지만 이제 연기되어 2024년 초에 승인 여부가 결정될 것으로 보인다.

ETF 분석가 제임스 세이파트(James Seyffart)는 X(전 트위터)에서 결정 연기를 확인하는 게시글을 올렸다.

UPDATE: There it is. Franklin #Bitcoin ETF officially delayed *as expected*. pic.twitter.com/mncRibrwU7

— James Seyffart (@JSeyff) November 17, 2023