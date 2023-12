그레이스케일, CEO 배리 실버트의 이사회 의장 사임 및 비트코인 ETF 서류 업데이트

주요 가상자산 운용사 중 하나인 그레이스케일이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 비트코인 현물 ETF 서류를 업데이트했다. SEC가 현금 정산 모델을 요청한 이후에 서류가 수정되어서 더욱 관심이 크다.

충격적이게도, 그레이스케일의 모회사 디지털 커런시 그룹(DCG)은 서류를 수정 제출한 같은 날에 이사회 회원의 사임이라는 주요 인사 변동을 발표했다.

그레이스케일, SEC의 현금 정산 모델 요구에 굴복

그레이스케일의 업데이트된 S-3 서류 중 눈에 띄는 부분은 바로 현금 정산 모델에 있다. 블룸버그 수석 ETF 애널리스트 에릭 발추나스는 X에서 이같은 수정 사항을 전하며, 그동안 큰 걸림돌로 작용했다고 설명했다.

발추나스는 그레이스케일의 행보가 “모든 체크박스를 만족시킬” 신의 한 수가 될 것이라고 평가했다.

Grayscale finally surrendering to cash-only creations, was a big holdout. Pretty sure they have an AP agreement (a crucial last step) so that would check all the boxes. That said, still a mystery whether they will be allowed to go on day one of the Cointucky Derby https://t.co/Wm7TfD3zkP — Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 26, 2023

현금 정산 방식 및 현물 정산 방식은 SEC와 자산운용사들이 현물 비트코인 ETF의 승인과 관련하여 갈등을 겪었던 주요 쟁점 중 하나이다. 현재 다수의 주식 및 상품 기반 상장지수펀드(ETF)가 현물 정산 방식으로 운영되고 있다.

이러한 방식을 통해 시장 투자자들은 현금이 아닌 다른 투자 수단으로 직접 펀드에 투자할 수 있다. 그러나 현금 정산 모델의 경우, 신규 현물 비트코인 ETF은 현금 거래를 통해서만 새로 발행하고 환매할 수 있다.

미국 규제 당국은 그동안 브로커 딜러가 직접 비트코인을 다루는 것을 방지하기 위해 노력해왔다. 현금 정산 방식은 거래소에서 BTC 거래의 추적을 용이하게 하고 자금세탁방지 및 KYC 규정과 관련한 위험성에 대응하는 데 효과적일 것으로 기대된다.

많은 전문가가 SEC의 현금 정산 방식 선호를 두고 회의적 태도를 내비쳤다. VB 캐피털의 파트너 스캇 존슨(Scott Johnsson)도 이들 중 한 명이다. 그는 규제 당국이 비트코인 ETF 투자자를 보호하기 위해 노력하고 있지만, 정산 모델은 여전히 새롭기 때문에 제대로 작동할지는 미지수라고 주장했다.

Grayscale's amended S-3 gives a nice little background on the key sticking point for in-kind creation/redemption. The SEC promulgated rulemaking for digital asset safekeeping. Despite the fact that BDs and exchanges apparently believe they could comply with the rule and offer… pic.twitter.com/SdudYdsgoR — Scott Johnsson (@SGJohnsson) December 27, 2023

배리 실버트 의장 사임이 그레이스케일 ETF 승인에 미칠 영향

그레이스케일의 ETF 서류 수정과 함께 또 한 가지 주요 소식이 보도되었다. SEC 서류에 의하면 디지털 커런시 그룹의 최고경영책임자 배리 실버트(Barry Silbert)가 최근 그레이스케일 인베스트먼트 이사회 의장직에서 사임한다는 서류를 제출했다.

이같은 소식은 업계에서 다양한 반응을 자아냈다. 대부분은 실버트의 사임이 SEC의 ETF 승인 가능성과 연관되어있다고 분석했다.

유명 가상화폐 애널리스트이자 루미다 웰스의 CEO인 램 아루와리아(Ram Ahluwalia)는 실버트의 사임이 전략적 선택이었다고 주장했다.

아루와리아는 실버트의 사임으로 그레이스케일의 승인 확률이 커졌다고 설명했다. SEC는 그동안 실버트와 DCG를 면밀히 조사하고 있었다.

Barry's resignation was @Sonnenshein's X-Mas gift. What to make of @bsilbert resigning from Grayscale? Grayscale has had 9 meetings with the SEC per the table below (h/t @JSeyff) Today, there are only allegations against DCG which have not been resolved in a court of law.… https://t.co/d7tZFFAOoU pic.twitter.com/NjjdWq0F3a — Ram Ahluwalia CFA, Lumida (@ramahluwalia) December 26, 2023

비슷하게, 시니암하인 벤처스(Cinneamhain Ventures)의 파트너 아담 코크란도 실버트의 사임이 이미 합의된 사항일 것이라고 추측했다. 그는 이러한 결정으로 그레이스케일이 SEC에 보다 우호적인 입장에 서게 되었다고 주장했다.

And there it is, this step down is for sure an agreement for Barry to be out for Grayscale to join the ETF ranks. Glad I loaded up on GBTC and ETHE with the higher discount today. 🫡 https://t.co/89G2QVOAEJ — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) December 26, 2023

실버트 외에도 그레이스케일 이사회의 다른 회원인 마크 머피(Mark Murphy) 역시 사임했으며 인사 변동은 2021년 1월 1일부터 적용된다.