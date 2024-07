그레이스케일, 미니 이더리움 ETF 트러스트에 대해 유입량을 전제로 한 전체 수수료 면제 제공

그레이스케일 인베스트먼트(Grayscale Investment)가 미니 이더리움 ETF 트러스트(Mini Ethereum ETF Trust)를 위한 선제적인 결정을 내렸으며, 주변에 상당한 반응을 이끌어냈다. 해당 업체는 미니 ETH ETF 트러스트에 대한 수수료를 15 기본 포인트로 낮춘다고 발표했다.

성명서에서 그레이스케일은 트러스트 상품에 대해 6개월간 또는 유입량이 20억 달러가 될 때까지 전체 수수료 면제를 제공한다. 회사는 현물 ETH ETF가 출시 몇 일 내 기타 상품들 가운데 가장 저렴할 수 있도록 설정했다. 이 결정은 업계 내에서 여러가지 반응을 불러 일으켰다.

그레이스케일이 현물 ETH ETF 레이스의 마지막 랩에 가까워지면서 전략을 재조정했다. 최근에 회사는 미니 이더리움 ETF 트러스트에 대해 전체 수수료 면제를 발표했다.

그레이스케일에 따르면, 해당 면제는 6개월간 또는 상품의 유입량이 20억 달러에 도달할 때 중 먼저 발생된 때까지 지속될 것이라고 한다.

업체의 최근 움직임은 단기간에 시장에서 우위를 차지하겠다는 전략적 자극을 보여준다. 게다가, 이러한 변경은 이제 그레이스케일의 ETF 트러스트가 가장 비용 효율적인 ETF 상품으로 만들어 준다.

재조정과 함께, 그레이스케일의 미니 ETH ETF 트러스트는 수수료가 0.15%이다.

그전까지는 그레이스케일은 이더리움 ETF에 대해 2.5%라는 엄청난 액수의 수수료 체계를 발표했었다. 이와 같은 수수료는 시장의 모든 경쟁 업체들보다 10배 더 높은 비용을 반영한다.

또한, 여러 ETF 애널리스트들이 높은 수수료에 대한 그레이스케일의 선택을 비판했다. 이들은 해당 업체가 자신의 현물 비트코인 ETF에서 지난 몇 달 새 보였던 대량의 유출 트렌드를 다시금 목격하게 될 것이라고 짐작했다.

그레이스케일은 ETF 수수료 체계의 변경 이후 업계의 유명 인사들로부터 찬사를 받았다.

그 중 스콧 존슨(Scott Johnsson)이 빠르게 X 플랫폼에 게시했다. 그는 업체가 이번엔 기대를 저버리지 않았다고 말했다. 그 대신, 업체는 비용 효율적인 15bps 수수료 제시라는 전략적 움직임을 통해 현명하게 선택했다고 한다.

Lowered to 15 bps, with full waiver for first $2 bn. This is what I was expecting yesterday. Grayscale wised up.

이와 유사하게, ETF 스토어(Store) 사장 네이트 게라시(Nate Geraci)는 그레이스케일의 전략적 전환을 치하했다. 그는 이러한 변경이 시장의 여타 플레이어들과 순조롭게 경쟁할 수 있는 위치로 바꿔주었음을 강조했다.

Bravo, Grayscale…

This is how you go for the jugular.

Grayscale paved regulatory path for spot btc & eth ETFs. Period.

No reason not to capitalize on that by taking leadership position in how they approach competition in spot crypto ETF category.

Smart move IMO. https://t.co/j9EvuoxdA4

— Nate Geraci (@NateGeraci) July 18, 2024