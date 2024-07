홍콩 입법자, 재정 준비금에 비트코인 포함시키려 노력 중

홍콩 입법 의회 위원 조니 응(Johnny Ng)은 비트코인이 국가의 준비 자산으로 고려할 가치가 있다고 말한다.

한 X 게시물에서, 응은 비트코인을 홍콩의 재정 준비금에 추가할 수 있는 가능성을 검토하기 위해 여러 이해관계자들과 협력할 계획이라고 밝혔다.

Former U.S. President Trump recently gave a speech at the U.S. Bitcoin Summit, sharing his views on Bitcoin. Bitcoin and Web3 have already gained the attention and development of countries around the world, and Hong Kong is also actively becoming a hub to promote technological… pic.twitter.com/e1UFCb6g1q

