홍콩 여론 – JPEX 사태 이후 가상화폐 향한 대중의 인식 부정적으로 변해

홍콩은 지난 몇 년 간 디지털 자산의 채택이 급증하고 산업이 급격하게 성장한 지역 중 하나이다. 그러나 JPEX 가상화폐 거래소의 불법 활동이 발각되며 암호화폐에 관한 대중의 인식이 크게 변화한 것으로 드러났다.

최근의 설문 조사 결과는 홍콩에서 디지털 자산을 보유하고 투자하는 것에 관한 대중의 태도와 인식이 부정적으로 변했음을 보여준다.

홍콩 과학기술 경영대학원(HKUST)에서 최근 JPEX 스캔들 이후 가상화폐에 관한 대중의 입장을 밝히기 위한 설문조사를 실시했다.

해당 설문조사는 JPEX 사태가 보도된지 11일 만인 9월 28일에 수행되었다. 연구원들은 올해 4월과 5월 사이에 수행된 비슷한 다른 연구와 비교한 결과를 공개했다.

The recent JPEX scandal in Hong Kong has sent shockwaves through the crypto community. A new survey shows how it's affecting trust in the digital asset space.

Thread👇🏻 pic.twitter.com/pmbQdbFAND

— tanjiro (@tanjiroNFTs) October 17, 2023