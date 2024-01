SEI는 최근 인상적인 가격 행보 이후 상당한 주목을 받고 있다. 현재 코인마켓캡 시가총액 46위를 기록하고 있는 SEI의 가격은 지난 30일 동안 128.73% 올랐다.

지난 3개월 동안 SEI는 사상 최저치인 0.095달러에서 현재 가격인 0.7217달러로 불과 90일 만에 759.68% 상승했다.

SEI는 급격한 상승에도 불구하고 최근 들어 차질을 빚고 있다. 수요일에 사상 최고치인 0.87달러에 재도전했으나 돌파에 실패해 현재 0.7217달러까지 하락하며 24시간 전 대비 8.86% 내려갔다. 이러한 가격 변동은 SEI의 성장 지속 가능성과 향후 조정 가능성에 대한 의문을 제기한다.

SEI의 20일 지수 이동 평균선(EMA)은 0.6876달러로 50일 EMA(0.5258달러)와 100일 EMA(0.3874달러)를 크게 상회하고 있어 강세 흐름을 나타내고 있다. 통상적으로 이러한 MA의 정렬은 지속적인 상승 모멘텀에 대한 긍정적인 신호로 간주된다.

그러나 이동 평균 수렴 확산(MACD)은 미묘한 모습을 보이고 있다. 현재 MACD는 어제의 0.0909에서 소폭 하락한 0.0900을 기록하고 있다. 이 정도의 하락세는 뚜렷한 추세 반전을 예고할 정도의 강도는 아니지만 강세 모멘텀의 약화를 시사할 수 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 좀 더 복잡한 상황을 암시한다. 오늘 RSI는 71.93으로 어제 74.17 대비 하락했다. 이 수치는 과매수 구간 임계치인 70을 상회하고 있으며, SEI가 최근 국소 고점에 도달했으며, 일부 투자자들이 차익 실현에 나서며 하향 조정의 가능성을 시사한다.

SEI 코인 가격은 최근 사상 최고가 0.8779달러를 경신하려 했으나 실패했고 현재 0.7217달러에 거래되고 있다.

그리고 SEI의 일일 차트에 등장하는 이중 천장 패턴에 주목된다. 이 패턴은 특히 가격이 골든 피보나치 수준인 0.6513달러와 0.6301달러 지지선 아래로 떨어질 경우 약세 반전의 신호가 될 수 있다. 매도 압력이 가속화되어 추가 하락으로 이어질 가능성이 높기 때문이다.

반대로 만약 SEI가 0.8779달러 사상 최고가를 돌파하면 이중 천장 패턴이 무효화되고 강세 모멘텀이 촉발될 수 있다. 이 시나리오에서 주시해야 할 피보나치 수준은 1.29달러와 1.95달러다.

현재 지지선은 0.74달러·0.68달러로 파악되며 골든 피보나치 수준은 추가 안전망 역할을 한다. 그러나 최근의 변동성을 고려할 때 0.552달러, 혹은 0.4740달러나 0.3774달러로의 하향 조정이 발생할 수도 있다.

SEI 가격은 현재 9% 하락했지만 지난 90일 동안 여전히 크게 상승한 상태다. 기술적 분석은 복잡한 상황을 시사한다. MACD·RSI 지표는 과매수 구간에 근접해 주의가 필요하지만 아직 강세를 시사하고 있으며 차트 패턴은 상승·하락 모두를 뜻하는 혼합된 신호를 보내고 있다. 투자자는 SEI의 행보를 추측하기 위해 이중 천장 패턴 형성, 피보나치 수준 및 저항선을 주시해야 한다.

세이 코인의 이중 천장 패턴이 잠재적인 위험을 알리는 반면, 투자자들은 이미 밈 코인인 밈 컴뱃(Meme Kombat, MK)으로 관심을 돌리고 있다.

밈 컴뱃 프로젝트는 자체 가상 전투 플랫폼인 배틀 아레나를 구현해 밈 코인 산업에 새로움을 선사한다. 플레이어는 기본 토큰인 MK 토큰을 활용해 밈 캐릭터들 간의 배틀에 참여할 수 있다. 승리한 플레이어는 MK 토큰을 경품을 획득할 수 있으며, 백서에 따르면 연간 최대 155%의 스테이킹 보상도 제공한다.

