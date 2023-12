테라 루나 클래식, 제로를 향할까? LUNC 가격 10% 하락, 한편 인기 채굴 코인 490만 달러 돌파

루나 클래식(LUNC) 가격이 24시간 만에 12% 하락했다. 이번 급락은 시장 전체가 4.5%의 건강한 상승을 기록한 날과 동일한 시기에 발생했다.

사실 이번 하락은 LUNC가 최근 며칠 동안 상당한 상승세를 보인 후에 발생한 것이다. 현재 LUNC 가격은 0.0002309달러인데, 이는 일주일 기준으로 73% 상승을 나타내며, 30일 기준으로는 215% 상승을 의미한다.

하지만 최근 과도한 랠리는 LUNC가 하향 조정될 수 있을 것이라는 우려로 이어졌고, 그에 따라 단기적으로 더 좋은 수익 자산을 모색해야 할 필요성이 부각되고 있다.

따라서 오늘날 투자하기 좋은 유망한 신규 코인에 대해서도 다루고자 한다. 스테이크-투-마인 플랫폼 비트코인 마인트릭스는 최근 프리세일에서 거의 500만 달러를 모금하면서 상당한 랠리가 기대되고 있다.

LUNC는 지난 한 주 동안 상당한 급등을 보였지만, 이제는 하향 조정이 시작된 것으로 보인다.

이 코인의 상대강도지수(보라색)는 며칠 전에 90을 넘었지만, 이제 70으로 떨어진 상태다. 이것은 추가 가격 하락이 발생할 수 있음을 시사한다.

또한 LUNC의 30일 이동평균(노락색)은 계속 200일(파란색) 위에서 크게 움직이고 있고, 이는 오늘 하락이 단기적일 수 있음을 시사한다.

현재 가장 긍정적인 신호는 LUNC의 거래량이 6억 달러 가까이를 유지하고 있다는 사실이다. 이는 2주 전에만 해도 3000만 달러에 불과했다.

이러한 증가는 LUNC 시장의 대대적인 변화를 의미하며, 이는 이 암호화폐가 많은 트레이더들과 고래들을 끌어모으고 있는 것을 의미한다.

Stay up $LUNC whales are coming. pic.twitter.com/IxlO4kXLyq

루나 클래식 커뮤니티는 LUNC의 자매 스테이블코인 USTC 민팅을 중단하자는 제안을 시행했는데, 이것이 최근 몇 주 동안 LUNC가 크게 급등할 수 있었던 이유로 꼽히고 있다.

이러한 업데이트는 USTC 가격 상승을 초래했고, 이것은 특히 USTC가 다시 이전처럼 미국 달러와 페깅될 수 있을 것이라는 희망이 증가한 것에 기인한다. 여기에는 LUNC 가격 또한 혜택을 얻을 것이라는 기대감도 있었다.

그리고 이 제안을 수용한 것은 LUNC 커뮤니티 자체에도 활기를 띄우고 단합을 조성하는 역할에 일조하게 된다. 특히 지난 몇 달 동안 의견 불일치가 너무 많았던 것을 고려하면 더욱 그렇다.

하지만 이제는 LUNC와 USTC 복원을 위해 서로 협력하는 분위기가 커뮤니티에서 조성되기 시작하고 있는 것이다.

그런 맥락에서, LUNC 가격은 장기적으로 상승할 것으로 기대되며, 향후 몇 주 안에 0.00030달러를 달성할 것으로 보인다.

현재 LUNC가 과매수 영역에 진입한 것으로 보이는 점을 고려하면, 많은 트레이더들은 지금 당장 투자하기 좋은 대안들을 선호할 것이다.

다행히도 현재 시장에서는 유망한 알트코인이 여러 개 출시되어 있다. 특히 몇몇 신규 토큰은 프리세일에서 상당한 인기를 과시하고 있다.

올해 가장 성공적인 신규 코인 중 하나는 바로 비트코인 마인트릭스(BTCMTX)이다. 이는 스테이크-투-마인(Stake-to-mine) 플랫폼이며, 최근 사전 판매를 통해 490만 달러를 모금하며 승승장구하고 있다.

Discovering #BTC Cloud Mining ⚒️🖥️

Uncovering the process of #Bitcoin mining minus the burden of equipment ownership or maintenance.

💰 No upfront hardware expenses.

🔧 Basic skills are all you need.#CloudMining #BitcoinMining pic.twitter.com/Arqhnr1gMx

— Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) December 5, 2023