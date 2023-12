유명 분석가 “XRP 1만 달러 달성까지 수십년”

XRP 커뮤니티가 낙관적인 전망을 유지하고 있는 가운데 XRP 가격 궤도에 대한 의견이 속속 나오고 있다.

한 저명한 암호화폐 분석가는 최근 트윗을 통해 XRP의 가격이 1만 달러에 이르기까지의 타임라인을 예상했다. 그는 XRP가 1만 달러까지 상승하려면 수십 년이 걸릴 것이라고 전망했다.

암호화폐 분석가인 더 모던 인베스터는 XRP의 가격 동향에 대한 분석으로 XPR 커뮤니티 내에서 큰 반응을 일으켰다. 친XRPX 중 한 명인 XRP G는 더 모던 인베스터가 XRP가 10년 안에 1만 달러에 이를 수 있다고 생각하는 이유에 대해 의문을 제기했다.

Here's How High XRP Can Go If It Replaces SWIFT + This Is VERY Bad For Bitcoin & New Coinbase Pairs https://t.co/6MjmqqUifa pic.twitter.com/hC14Vx6agw

그는 비트코인이 불과 10년 만에 동일한 가격대에 도달했다고 지적했다.

The supply. There are 100 billion XRP & 120 Million ETH. It will take decades for the XRP supply to burn low enough for it to be able to hit a 5 figure sum. Its unrealistic to think that XRP would absorb 40 quadrillion dollars worth of value of the M1,2,3 supply in only 10 years

— The Modern Investor (@ModernInvest) December 3, 2023