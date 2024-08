일본 업체 메타플래닛, 5,876만 달러 상당의 비트코인 투자 계획 공유

메타플래닛은 5,876만 달러 상당의 비트코인 확장에 대한 자금 마련을 위해 주식 권리를 제공할 예정이다. 해당 계획은 비트코인 보유량 증대를 위한 총 약 6,913만 달러 (108억 옌)에 상당하는 폭넓은 모금 목표의 일환이다.

메타플래닛과 셈러 사이언티픽 모두 마이크로스트래티지의 비트코인 전략을 따른 후 급등했다. 금년, 이러한 전략을 통해 이들 업체는 ‘좀비’와도 같던 입지로부터 벗어나게 되었다.

7월 25일 내쉬빌에서 열렸던 비트코인 컨퍼런스(Bitcoin Conference)에서 메타플래닛 CEO 사이먼 게로비치(Simon Gerovich)는 자신의 기업이 어떻게 좀비 업체의 특성을 보이기 시작했는지에 대해 설명했다. 게로비치는 결국 비트코인이 빠르게 감가하는 옌에 대한 업체의 노출을 줄이는 동시에 재무상태표를 강화할 수 있을 것임을 깨달았다.

8월 6일에, 메타플래닛은 ‘각 보통주 보유자는 보유하고 있는 보통주 한 주당 하나의 주식 획득권을 받게 된다’고 발표했다. 모든 보통주 보유자는 9월 5일에 이러한 권리를 받게 되고, 9월 6일부터 할당이 발효되게 된다.

