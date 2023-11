크라켄 공동설립자, SEC 맹비난 – 다른 기업들에게 미국 시장 벗어날 것을 촉구

미국은 그동안 엄격한 규제 조치를 통해, 많은 크립토 관련 기업들을 상대로 적대적인 분위기를 조성해왔다. 그에 따라, 몇몇 크립토 기업들과 임원진들은 미국 내 운영에 대해 다시 고민하기 시작했다.

특히 크라켄의 공동설립자 제시 파월은 미국 증권거래위원회(SEC)를 향해 분노 어린 비난을 퍼부었다. 이러한 분노는 최근 규제 당국이 크라켄 암호화폐 거래소를 상대로 소송을 제기하게 되면서 시작된 것이다.

이번 11월 21일, 파월은 트위터(X)를 통해 미국 증권거래위원회를 비난했다. 그는 이 증권 규제 기관을 ‘미국의 방해꾼’라고 명명하면서, 미국 증권거래위원회의 활동이 크립토 산업 발전을 둔화시킨다고 지적했다.

USA's top decel is back with another assault on America. The masochists haven't been happy with the beatings they've been taking in NY and are shopping for a different flavor of RegDom in CA. I thought we settled all their concerns for $30m in Feb. Now they're back for seconds? https://t.co/SkfPJyneUz

— Jesse Powell (@jespow) November 21, 2023