블록체인 기술의 도약 – 솔라나의 ZK 압축, 비용과 확장성 문제 해결한다

솔라나(Solana)가 트랜잭션 비용을 최대 5천 배까지 최소화하고 솔라나의 레이어 1(L1) 네트워크의 상호 운용성을 보존하면서도, 확장 능력을 향상시키는 최첨단 기술인 영지식 압축(zero-knowledge (ZK) Compression)을 도입했다.

블록체인 생태계에서 이것이 중대한 발전으로 간주되는 이유를 살펴보자.

라이트 프로토콜(Light Protocol)과 헬리우스 랩스(Helius Labs)가 솔라나 네트워크에서 ZK 압축이라고 하는 기능을 만들었다. 수백만 명의 사용자 및 개발자들이 자신의 온체인 상태를 압축함으로써 통상적인 부담스런 비용 및 확장에 대한 제약 없이 대규모 애플리케이션을 구축할 수 있다.

ZK 기술은 사용자가 토큰 및 계정 생성 관련 비용을 낮추기 위해 비싼 계정 대신 비용 친화적인 솔라나 기반 원장에 여러가지의 데이터 유형을 저장할 수 있도록 하는, ‘상태 압축’을 통해 이를 구현한다.

이는 검증을 위해 오프체인 데이터의 해시를 저장하여 스토리지 비용을 크게 최소화하고 데이터 무결성을 보장한다.

라이트 프로토콜은 ZK 압축을 통해 100바이트의 프로그램 파생 주소(Program Derived Address, PDA) 작성 비용이 0.00001 $SOL에서 0.0016 $SOL로 160배 줄었다고 주장한다.

PDA 계정은 스마트 컨트랙트와 같다. 해당 계정은 데이터 저장 및 솔라나 디앱(dApps) 처리에 필수적이다.

솔라나 토큰 계정 또한 혜택을 받는다. 예를 들어, 100개의 토큰 계정을 관리하는 것과 관련된 비용은 0.2 $SOL에서 단 0.0004 $SOL로 5천 배의 비용 절감이 일어난다.

헬리우스 랩스의 창립자 머트 뭄타즈(Mert Mumtaz) 또한 X에서 수백만 명에게 에어드랍의 실시와 같은 대규모 운영의 비용이 26만 달러에서 50달러까지 급감할 수 있다고 강조했다.

각각의 솔라나 기반 주체가 국제적인 확장성을 위해 하나의 계정으로 취급되기 때문에, 이와 같은 획기적인 비용 감소는 솔라나의 생태계의 모든 측면에 적용된다. 이러한 방식으로 체인 상태에 추가되는 데이터가 훨씬 적어져 스토리지 비용을 절감할 수 있다.

L1에서 ZK 압축을 구현하는 것은 비용 최소화 외에도 여러 장점이 있다. 개발자 및 사용자는 이제 추가 레이어에 대한 요구 없이 솔라나에서 모든 애플리케이션이든 확장 및 구축할 수 있다.

레이어 2(L2) 솔루션과는 달리, ZK 압축은 거버넌스 토큰, 체인 ID 스위치 또는 보안 위원회가 필요하지 않다. 그 대신, 이는 중앙 당국에 대한 필요를 제거하는 동시에 기존 시스템에서 고성능을 유지한다.

X의 몇몇 사용자들이 솔라나의 압축 툴이 본질적으로 L2라고 주장한 반면, 솔라나 랩스의 공동 창립자 아나톨리 야코벤코(Anatoly Yakovenko)는 “솔라나 검증자는 여전히 모든 트랜잭션 수수료를 받는다. 이는 사람들이 L2에 대해 불평하는 모든 사항을 없애버린 L2와도 같다.”라고 말했다.

Yesterday, Solana announced "ZK Compression- changes everything you thought you knew about scaling L1s without requiring L2s".

But they lied. Their new product is actually an L2. L2s are a winning model.

My two favorite community memes calling out Solana for this unethical BS: pic.twitter.com/dio9dlf7Th

— Ryan Berckmans ryanb.eth (@ryanberckmans) June 22, 2024