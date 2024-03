매각 나선 비트코인 장기 보유자들, 폼플리아노 “불장의 시작이 확실하다”

투자자이자 기업가인 앤서니 폼플리아노(Anthony Pompliano)가 월요일 발표한 자료에 따르면 비트코인 장기 보유자들이 매각에 나서면서 강세장이 “확실히 시작됐다”는 신호를 보내고 있다.

그는 “비트코인 가격이 상승함에 따라 일부 보유자들이 차익 실현을 위해 매각에 나선 것은은 자연스러운 현상이다”라고 설명했다.

그는 “휴면 상태였던 비트코인은 총 공급의 5% 이하로 비교적 적은 물량이며 현재 활동을 재개했다”라며 “연초 대비 60%의 가격 상승과 지난 12개월 동안 140% 상승하여 일부 보유자들이 비트코인 매각에 나섰다”고 덧붙였다.

자료에 따르면 비트코인 보유자들은 2013년, 2017년, 2019년 각각 “불장이 시작되면서 비트코인을 팔기 시작했다”며 시세가 상승하면서 비트코인 매도 또한 “가속화”된 것으로 나타났다.

폼플리아노는 “따라서 이 지표[매도 압력]에서 알 수 있는 점은 불장이 확실히 시작되었다는 것”이라고 분석했다.

지난 주말 BTC는 지난주 7만3,000달러를 넘어 역대 최고가를 기록한 뒤 지난 주말 동안 6만5,000달러까지 하향조정된 후 폼플리아노의 예측이 발표됐다.

최근 투매에도 불구하고 비트코인 보유자 대다수는 오는 4월 예상되는 반감기에 의한 불장을 기대하며 보유분을 유지하고 있다.

폼플리아노는 “그들[판매자]은 팔아야 했거나 혹은 해당 시세에 만족한다고 느꼈기 때문”이라며 “비트코인 보유자들 대부분, 특히 최소 1년 이상 보유하고 있는 사람들은 아직 비트코인 가격이 원하는 만큼 올랐는지 확신하지 못하고 있다”고 전했다.

그는 이어 “과거 사이클에서와 마찬가지로 이는[적절한 매도 가격] 앞으로 몇 달 또는 몇 년 안에 정해질 것”이라며 “그러나 그 가격을 알기 위해서는 비트코인 가격이 아직 더 상승해야 한다”라고 덧붙였다.

스탠다드차타드의 디지털 자산 리서치 책임자인 제프 켄드릭(Geoff Kendrick)은 월요일 고객들에게 비트코인의 연말 가치를 10만 달러에서 15만 달러로 전망한다고 알렸다. 또한 내년에 역대 최고가인 25만 달러에 이를 수 있다고 말했다.

이와 유사하게, 월요일 코인셰어즈는 비트코인 현물 ETF가 이번 주에 총 29억 달러의 역대 최대 유입액을 기록했으며, 이는 지난주 기록인 27억 달러를 넘어섰다고 보도했다. 최근 데이터에 따르면, 비트코인 현물 ETF의 올해 총 유입액은 132억 달러로 추정되며, 미국에서만 29억 5000만 달러의 유입이 발생했다.

