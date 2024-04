할인가로 비트코인 채굴 플랫폼 투자 ··· 마감 임박

비트코인 채굴 민주화를 목표로 하는 클라우드 마이닝 플랫폼의 사전판매가 최종 단계에 도달했으며 현재까지 1,300만 달러가 넘는 투자금을 유치했다. 이 플랫폼에 대한 긍정적인 투자자 심리의 배경에는 현재 채굴 산업이 요구하는 천문학적 비용이 있다.

최근 반감기로 비트코인(BTC) 채굴 업계가 투자자들의 관심을 부추기면서 한때 평평했던 운동장이 대기업 쪽으로 기울고 있다. BTC 상승은 새로운 채굴자들을 유입시켰다.

하지만 개인에게 비트코인 채굴은 꿈에 불과하다. 전문 하드웨어 및 높은 에너지 소비량이라는 진입장벽이 가로막고 있기 때문이다.

일반적으로 클라우드 마이닝 플랫폼은 개인 채굴자들에게 연산력을 임대하여 진입장벽을 해소한다. 즉, 개인 투자자는 비싼 하드웨어를 직접 구비 및 유지하는 대신 BTC를 원격 채굴하기 위해 수수료를 지불한다.

그러나 클라우드 마이닝 업계는 Fancy Crypto나 GBitcoins 같은 사기 프로젝트와 채굴자 수익의 대부분을 수수료로 받아가는 의심스러운 프로젝트들로 골치를 앓고 있다.

비트코인 마인트릭스(Bitcoin Minetrix, BTCMTX)는 최초의 스테이크-투-마인 토큰을 도입함으로써 클라우드 마이닝 산업을 재정의한다. BTCMTX 토큰은 유연한 스테이킹 계약을 통해 사용자에게 마이닝 크레딧을 지급하며 현재 사전판매 마지막 단계에 있다.

#BTCMTX Announcement! 📢

The final stage of #BitcoinMinetrix will be ending on April, 28th at 12 pm UTC! ⏰

Followed by the Claim event scheduled for April, 30th at 10 pm UTC! 🚀

Mark your calendars to ensure you don't miss out on these important dates! 🗓️ pic.twitter.com/s8RSTqlj6I

— Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) April 22, 2024