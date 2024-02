리플과 SEC의 법정공방, 달력에 체크해야 하는 중요사항들

XRP의 증권성 여부를 놓고 진행된 최근 법정공방에서, 판사는 SEC(미국 증권거래위원회)에게 유리한 요청을 허가했다. 그에 따라 리플은 현지시간 2월 20일까지 SEC에게 재정 관련 자료를 제공해야 한다.

암호화폐 결제 기업과 증권거래위원회 사이의 오랜 법정공방에서 이 날은 실로 중요한 순간이 될 것으로 보인다.

리플, 2월 20일까지 SEC에게 재무제표 제출

유명 변호사 제임 필런에 따르면, 리플의 법정공방에서 2024년 2월 20일은 매우 중요한 날이 될 것이라고 한다.

리플은 이날에 재무제표 기록을 제공해야 하고, SEC의 질문에도 대답해야 한다. SEC는 리플 측의 자료를 통해, 리플이 XRP를 회사 내에서 어떻게 사용했는지 확인할 수 있게 된다.

SEC가 확인하고자 하는 자료에는 리플의 2022년 및 2023년 공식 재무제표가 포함된다. 또한 기관 대상 XRP 판매에 대한 문제가 제기된 후에 체결된 계약에 관한 요청도 있었다고 한다.

SEC는 특히 첫 번째 문제가 제기된 이후, 리플이 XRP 판매로 정확히 얼마를 벌었는지도 알고 싶어 한다.

리플은 그동안 재무 기록을 제공하는 것을 거부했었다. 하지만 사라 넷번 판사가 최근 SEC의 자료공개 요청을 허가하면서 상황이 바뀌게 되었다. 판사는 리플에게 2월 12일 자료 공개 마감일까지 해당 자료를 준비할 것으로 지시했다.

하지만 리플은 2월 20일까지 기간 연장을 요청했고, 법원은 이를 허락했다. 이 자료들은 SEC에게 유리하게 작용할 것이다. 하지만 리플은 자료에 기입된 숫자를 통해, XRP가 일반 현금처럼 기능한다고 주장할 수도 있다.

항소가 없다면 올해 안에 끝날 것

2월 20일 자료 공개 시한과는 별도로, 이후 리플 소송의 중요한 날짜는 3월 13일과 4월 29일 사이에 자리 잡고 있다. 이것은 토레스 판사의 스케줄을 보면 알 수 있다.

리플과 SEC는 이 기간 동안 XRP에 대한 적절한 처벌을 설명하는 동의안을 제출해야 한다. 그리고 해결책 강구를 위한 브리핑 단계가 끝나면, 법원은 리플에게 증권법 위반에 대한 처벌을 선언하게 될 것이다.

리플 CTO 데이빗 슈워츠는 법원이 올해 이 소송을 종료할 것이라고 한다. 그는 법원이 처벌을 결정하고 나면, 모든 것이 종료될 것으로 보고 있다. “소송이 2024년 안에 종료될 합리적인 가능성이 어느 정도 존재합니다”라고 그는 말했다.

하지만 어느 한쪽에서 항소하게 된다면, 소송은 2025년이나 2026년까지 지속될 수도 있다. 만약 SEC가 리플에 대한 법원의 처벌을 수락하지 않을 경우, 이들은 여전히 제2순회 항소법원에서 주장을 펼칠 수 있다.

리플 또한 처벌이 너무 가혹하다고 여길 경우 항소할 수 있다.

리플 변호사 존디튼은 유튜브를 통해 벌금이 약 1천만 달러에서 1억 달러가 될 수 있다고 밝힌 바 있다. 만약 그렇다면, 소송의 향후 행보는 아마 벌금에 대한 리플의 반응에 따라 갈리게 될 것이다.