밈코인 폭등 시즌 – 페페와 시바이누 따라갈 신규 밈코인, 사전 판매 마감까지 하루

최근 코인 시장이 부활함에 따라 밈 코인 시즌이 다시 한번 도래하고 있다. 비트코인 가격은 그동안 6만 달러 초반에서 횡보하다가 마침내 65,000달러를 돌파했으며, 덕분에 여유가 생긴 투자자들이 밈 코인으로 시선을 돌리고 있는 것이다. 밈코인은 변동성이 더 높지만 종종 매력적인 수익을 자랑한다.

코인마켓캡에 따르면 밈코인 시장 시가총액은 하루 동안 20% 급등했고, 거래량 또한 급격히 오른 것을 확인할 수 있다. 현재 밈코인 시장 규모는 560억 달러에 달한다.

인기 밈코인 페페는 지난 토요일에 이전 사상최고점을 돌파하며, 시가총액 20억 달러를 돌파했다. PEPE는 일주일 동안 262% 상승했고, 한 달 기준으로 388% 상승했다. 토큰 가격은 현재 0.0000074달러까지 오르면서 새로운 기록을 경신하고 있다. 또한 이더리움 ETF 승인 같은 긍정적인 소식이 기대됨에 따라, 페페 같은 ERC-20 토큰에 큰 혜택이 작용할 것으로 기대되고 있다

한편 시바이누는 토요일에만 67% 상승했고, 한 달 동안 150% 상승했다. 토큰은 현재 0.000022달러에 거래되고 있으며, 시가총액은 128억 달러를 넘어서고 있다.

시바이누는 페페와는 달리 구매가 더 쉽고, 전고점에서 아직 75% 하락한 상태다. 또한 웨일얼럿(Whale Alert) 데이터에 따르면, 최근 5천만 달러 상당의 SHIB 코인이 비공개 지갑으로 전송되어, 상승세가 여전히 지속될 것을 암시하고 있다. 또한 이 코인은 상당한 유틸리티를 갖추고 있으며, 시바리움을 포함한 다양한 기술적 혁신을 추진하고 있다. 물론 BONE, LEASH 같은 토큰도 현재 상당한 강세를 보이고 있다.

도지코인은 지난 24시간 동안 19% 상승하여 0.164달러가 되었다. 이처럼 밈코인 시장이 높은 상승을 보임에 따라 상당한 잠재력이 기대되고 있으며, 덕분에 투자자들의 시선은 자연스럽게 밈 컴뱃(Meme Kombat)으로 쏠리고 있다.

화제의 P2E 게임 플랫폼 밈 컴뱃은 최근 몇 달 동안 성공적인 프리세일을 진행했으며, 주요 거래소 상장까지 이제 하루 밖에 남지 않았다. MK 토큰은 UTC 시간 3월 5일 화요일 18시에 출시될 예정이다.

밈 컴뱃은 다양한 밈 캐릭터들이 대전을 펼치는 배틀 아레나를 구축했고, 플레이어는 여기서 결과 예측을 통해 보상을 받을 수 있다. 현재 시장에서 밈컴뱃 같은 프로젝트는 유일무이하며, 실제로 많은 투자자들이 ICO 프리세일에 참여하여 무려 천만 달러를 모금할 수 있었다.

MK 팀은 모든 밈코인 애호가와 커뮤니티를 위한 프로젝트 개발을 추구하고 있으며, 그에 따라 지금도 MK 토큰을 구매하는 것이 가능하다.

MK 프리세일은 2월 20일에 공식적으로 매진되었지만, 개발팀은 공식 웹사이트에 구매 위젯을 그대로 남겨 두었다. 따라서 뒤늦게 이 프로젝트에 대해 알게 되었더라도, 지금도 구매할 수 있다.

밈 컴뱃 토큰은 간단히 지갑을 연결하고 ETH, USDT, BNB를 사용하여 구매할 수 있다. MK 토큰 가격은 0.279달러이다.

최근 밈 컴뱃 팀에 따르면, 사전 판매 목표 천만 달러에 도달한 이후에도 판매 속도는 여전히 활발하다고 한다.

한편 유명 코인 인플루언서 클레이브로(11만 구독자)는 밈컴뱃이 출시에서 3배 상승할 것으로 예측했다. 하지만 이 예상은 다소 보수적일 수 있다. 다른 인플루언서들은 10배를 예측하기도 했으며, 일반 밈코인의 사상최고치를 고려하면 100배 상승도 현실적으로 납득 가능하기 때문이다.

암호화폐 대장 비트코인은 최근 6만 5천 달러를 기록하면서, 사상최고점 6만 9천 달러를 향해 올라가고 있으며, 한편 다른 밈코인들도 새로운 최고점을 경신하고 있다. 어떤 것들은 전고점에서 50% 이상 오른 것도 있다. 이처럼 밈코인 시장 전체는 높은 잠재력으로 가득하며, 특히 밈컴뱃 같은 유틸리티를 갖춘 신규 프로젝트에게는 상당히 유리한 기회가 될 것으로 기대된다.

밈 컴뱃은 대부분의 밈코인이 갖추지 못한 다양한 유틸리티를 갖춘 프로젝트다. 오늘날 코인 시장이 부활함에 따라, 현명한 투자자들은 성장하는 고객 기반에 따른 기본 수익 흐름을 제공하는 프로젝트를 모색하기 시작했다.

특히 많은 이들은 밈 코인 조사에서 단순한 바이럴 밈 이상의 매력을 중심적으로 찾고 있다. 이처럼 스마트 머니가 변덕스러운 트렌드 이상의 가치를 추구하는 것은 당연한 수순일 것이다.

그런 의미에서 밈 컴뱃은 유틸리티와 바이럴 모두를 정복했다. 소셜 미디어에서 확인할 수 있듯이, 이 프로젝트는 상당한 유머 감각이 담긴 퀄리티 높은 그래픽을 자랑하며, 이는 새로운 커뮤니티 멤버를 유혹하기 충분한 매력을 담고 있는 것이다.

이처럼 밈 컴뱃은 시장 트렌드에 적합한 강력한 활용 사례를 지니고 있다. 한편 독특한 스테이킹 기능 또한 매력을 발산하며 구매자를 끌어 모으고 있다.

모든 토큰 구매자는 토큰을 곧바로 스테이킹하고 89%에 달하는 연간수익률을 누릴 수 있다. 현재까지 13,500명이 스테이킹에 참여했고, 판매된 토큰의 75%(4,400만)가 스테이킹되었다.

스테이킹 참여자들은 현재까지 1,000만 개 이상의 MK 토큰을 보상으로 받았다.

아이게이밍은 오늘날 암호화폐 산업에서 상당한 대중화가 기대되는 분야 중 하나이며, 실제로 많은 코인 보유자들이 다양한 게임 플랫폼을 이용한다고 한다. 그리고 MK 토큰은 밈 코인, 아이게이밍, P2E 요소를 적절하게 혼합하여, 오늘날 가장 뜨거운 분야를 모조리 공략하고자 한다. 이처럼 밈 컴뱃은 실로 독특하고 유리한 위치를 차지하고 있는 것이다.

New week ahead of us and one of the most important in Meme Kombat's roadmap going forward⚔️ pic.twitter.com/t3N3xlyLO2

— Meme Kombat (@Meme_Kombat) March 3, 2024