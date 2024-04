2024년 1분기 밈코인 투자자 수 역대 최고

코인게코의 최근 연구는 2024년 1분기 가장 인기 있는 암호화폐 시장의 호황에 대해 분석한다. 이 연구는 1월 1일부터 3월 31일까지 코인게코의 분기별 상위 10개 토큰의 일평균 수익률을 기반으로 한다.

Methodology: This study examined the most popular crypto narratives’ performance from Jan 1 to Mar 31, 2024, based on CoinGecko data for the top 10 biggest tokens’ average daily price returns compared to the start of the quarter.

연구에 따르면 밈 코인 시장이 1,312.6%의 최고 평균 수익률을 기록하며 분기 중 가장 수익성이 높았다.

올해 1분기 실적 상위권 밈 코인으로는 북 오브 밈(BOME), 캣 인 어 독스 월드(MEW), 그리고 브렛(BRTET) 등이 포함되며 이들 모두 3월에 출시된 프로젝트였다.

커뮤니티 멤버들과 전문가들이 밈 코인들에 대한 가격 전망 또는 펌핑에 대한 분석을 내놓으면서 다른 유사한 밈 코인들도 소셜 미디어 전반에 걸쳐 계속 화제가 되고 있다.

이밖에도 도지코인20(Dogecoin20, DOGE20)과 같은 사전판매를 진행 중인 암호화폐들도 투자자들로부터 상당한 관심을 받고 있다. 도지코인20은 오리지널 도지코인을 이더리움 네트워크에서 구축한 친환경적 프로젝트다. 기본 토큰인 DOGE20 사전판매는 며칠 만에 1,000만 달러 이상을 모금했다.

2024년 밈 코인 시장에 대한 관심과 자금 유입뿐만 아니라 신규 밈 코인 투자자 수도 폭발적으로 성장했다. 시장 정보제공 플랫폼 인투더블록(Into The Block)의 보고서는 최근 밈 코인 보유자 수가 역대 최고치를 기록했다고 강조했다.

The number of addresses holding meme coins for under thirty days hit a record high last month. This indicates a massive inflow of new traders buying memecoins pic.twitter.com/Qqc2at98UV

인투더블록에 의하면 밈 코인을 30일 미만 보유한 지갑 주소 개수가 2024년 3월 사상 최대치를 기록했다. 이는 밈 코인에 관심이 있는 신규 투자자들의 대규모 유입을 시사한다.

북 오브 밈, 도그위프햇(Dogwifhat) 등 막대한 수익률로 화제고 되고 있는 신규 프로젝트들이 신규 투자자를 유치하는 데 큰 역할을 했을 것으로 풀이된다.

이와 같은 보도는 한 투자자가 실리 드래곤(Silly Dragon, SILLY)이라고 불리는 솔라나 기반 밈 코인에 투자했던 2023년 12월로 거슬러 올라갈 수 있다. 그는 62달러를 투자하여 200만 달러 수익을 올렸다.

비슷한 이야기로 한 투자자가 1시간 만에 1만 3,000달러로 200만 달러 수익을 올린 일도 있었다. 불과 며칠 전에 알려진 사례이지만 신규 투자자들이 신규 밈 코인에 투자하기 위해 몰려드는 이유 중 하나다.

In less than 1 hour, this guy turned $13K into $2M, a gain of 158x!

He spotted $MOEW 10 minutes after opening trading and spent 4 $ETH($13K) to buy 499.9M $MOEW.

Then he sold 111.65M $MOEW for 99 $ETH($328K).

He currently holds 388.24M $MOEW, worth $1.76M.… pic.twitter.com/DFRGOYh8ZM

— Lookonchain (@lookonchain) April 3, 2024