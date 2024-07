메타플래닛, 추가로 120만 달러의 비트코인 투자 움직임

일본의 투자 및 컨설팅 업체인 메타플래닛(Metaplanet)이 보유 자산에 더 많은 비트코인을 추가했다. 최근, 업체는 10억 옌 상당의 비트코인 확보 계획의 일부로, 20.38 BTC를 추가로 구매하는 데 2억 옌(120만 달러)을 소비했다.

최근의 구매로 업체는 10억 옌 상당의 BTC 구매 계획을 달성하게 되었다. 6월의 첫 BTC 투자 이래, 업체는 주가에서 최대 810%의 성장을 기록했다.

메타플래닛은 7월 22일에 최근의 비트코인 매수를 공개했다. 최근의 매수에 대한 세부사항에 따르면, 메타플래닛은 BTC당 평균 9,813,061옌(62,574달러)에 코인을 구매했다.

게다가, 최근의 매수로 비트코인에 10억 옌(626만 달러)을 소비한다는 목표를 달성하게 된다. 4월에, 메타플래닛은 BTC 토큰을 장기간 보유할 것이라고 언급하며 비트코인을 주요 보유 자산으로 채택한다는 계획을 공개했다.

Today, we're thrilled to announce a groundbreaking shift in our financial strategy, as we embrace Bitcoin as the core treasury asset of the Company going forward by committing an initial JPY 1 billion. This strategic pivot is not just about embracing digital assets but also about… pic.twitter.com/OASxj9IBPG

— Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) April 8, 2024