마이크로스트래티지의 마이클 세일러, 10억 달러 상당의 비트코인 보유량 계속 늘릴 것

블룸버그(Bloomberg) TV와의 인터뷰에서, 마이크로스트래티지 공동 창립자 겸 이그제큐티브 의장 마이클 세일러는 $BTC에 대한 꾸준한 지지를 강조했다.

세일러는 수년간 $BTC를 적극 지지해 온 사람 중 하나이다. 세일러의 $BTC 보유 및 전략에 대해 좀 더 자세히 알아보도록 하자.

8월에, 세일러는 4년 전 17,700개의 $BTC를 보유하고 있다고 트윗을 남긴 이래로 보유한 $BTC를 전혀 매각하지 않았다고 블룸버그 TV에 말했다.

세일러는 또한 $BTC 보유량 확대 및 다른 디지털 토큰에 대한 투자 의지를 강조하면서, 보유한 $BTC를 매각할 계획이 전혀 없다고 밝혔다.

#Bitcoin is a capital investment you can hold for decades that a corporation, competitor, counterparty, or country can’t take away from you. It will create generational wealth for your family, corporation, or country. pic.twitter.com/amQNn4JQwR

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) August 7, 2024