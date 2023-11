FTX·알라메다 리서치, 수천만 달러상당의 암호화폐 거래소로 전송

현재는 파산한 암호화폐 거래소 FTX와 자매회사인 알라메다 리서치와 관련된 암호화폐 지갑들이 11월 1일 밤사이에 총 1,310만 달러상당의 알트코인을 여러 암호화폐 거래소로 전송했다.

온체인 분석업체 스포트온체인이 제공한 데이터에 따르면 FTX 지갑의 첫 전송은 미국의 주요 거래소 코인베이스에 812만달러 상당의 알트코인이었다.

전송된 자산은 485만달러 상당의 더그래프 GRT 4650만 개, 230만달러 상당의 렌더(RNDR) 토큰 972,073 개, 그리고 96만 7,000달러 상당의 메이커 MKR 토큰 708.1 개가 포함됐다.

이후 FTX와 알라메다 리서치가 소유한 것으로 표기된 지갑 주소가 3시간 뒤 바이낸스와 코인베이스에 549만 달러상당의 암호화폐를 전송했다.

여기에는 264만 달러 상당의 dYdX(DYDX) 토큰 114만 개, 105만 달러 상당의 액시 인피니티(AXS) 토큰 19만2888개, 그리고 52만2000달러 상당의 에이브(AEAVE) 토큰 5858개다.

스포트온체인이 수집한 데이터에 따르면 지난 한 주간 FTX와 알라메다 지갑에서 여러 암호화폐 거래소로 총 7800만달러 규모의 자산이 이체된 것으로 나타났다.

🚨🚨 #FTX and #Alameda Research further deposited $5.49M worth of 6 assets $AAVE, $ALICE $AXS, #C98, $DYDX, $ZRX, to #Binance and #Coinbase ~30 mins ago.

Top 3 include:

1.14M $DYDX ($2.64M)

192,888 $AXS ($1.05M)

5,858 $AAVE ($522K)

Overall, #FTX and #Alameda Research have… https://t.co/Rw0PnalH6G pic.twitter.com/JPbIXZJPzv

— Spot On Chain (@spotonchain) November 1, 2023