미나코인 전망: 24시간 동안 14.8% 상승 – 2024년에도 강세일까?

올해 10월 말, 하락세에서 벗어난 이후 미나코인의 강세가 심상치 않다.

기사 작성 시점 기준으로 54위인 미나의 시가총액은 14억6000만 달러다. 한때 24시간 만에 15% 가까이 올랐다.

미나코인은 7일 전, 30일 전, 1년 전 대비 각각 85.77%, 89.55%, 197.92% 상승했다.

10월 이후 두 달 동안 MINA 가격은 0.39달러에서 1.2달러까지 상승했다. 과연 상승 모멘텀의 힘은 아직 건재할까?

미나 프로토콜의 가격 차트를 살펴보면 8월 21일 이후 약세장에서 서서히 하락했다.

일간 차트에서 염두에 두어야 할 가격 수준 두 곳이 있다: 저항선으로 작용할 가능성이 가장 높은 이전 고점과 향후 지지선이다.

구체적으로 첫 번째는 1.2달러이다. 이 수준은 2022년 5월과 2023년 2월 두 차례에 걸쳐 국소 고점 및 저항선 역할을 한 바 있다.

미나는 1.2달러를 계속 상회할지 아니면 아래로 하락할지 두고봐야 한다.

만약 후자가 발생한다면, 다음 핵심 수준은 1달러 선이다.

그리고 1.2달러를 계속 상회한다면 최소 3.5달러, 심지어 4달러까지 도달할 가능성이 높다는 진단이다. 통상 심리적 저항선은 어림수인 경우가 많다.

그 다음 핵심 수준은 6.5달러이다. 6.5달러마저 돌파한다면 어디까지 상승할지 가늠조차 어렵다.

한편 미나 개발팀은 이더리움 호환성을 위한 업데이트를 선보였다.

미나 프로토콜은 속도와 확장성을 높이기 위해 영지식 증명을 활용한다. 이번 업데이트를 통해 이더리움 개발자들은 미나 프로토콜을 이더리움의 레이어2 네트워크로 사용할 수 있게 됐다.

이는 채택률을 높이고 실용성을 추가하여 MINA의 가격을 상승시킬 것으로 풀이된다.

미나 외에도 펀더멘털이 강한 주목할 만한 알트코인들도 2024년을 대비하고 있다.

잠재력이 높은 새로운 토큰과 실용성을 탑재한 밈 토큰이 여기에 포함된다.

주목해야 할 코인 중 하나는 지난 4월 상장된 ERC-20 토큰인 스폰지(SPONGE) 코인이다.

이 프로젝트는 새로운 스테이킹 모델과 스폰지밥 테마의 P2E(Play-to-Earn) 게임을 제공하는 버전 2를 출시했다.

#Sponge is making a comeback, bigger and more absorbent than ever before – this time with added utility!

We’re transitioning from V1 to V2 by launching a new ERC-20 token on #Ethereum via a #Stake-To-Earn method. 🧽🧽🧽

Visit our website to learn more! 🚀#SpongeV2 #Crypto pic.twitter.com/OxPwRspYUZ

— $SPONGE (@spongeoneth) December 24, 2023