마운트곡스, 오는 7월 비트코인으로 상환 예정...비트코인 가격 전망은?

마운트곡스(Mt.Gox)가 2014년 해킹 사건의 피해자들에게 오늘 7월부터 상환할 예정이다. 상환금은 65,000에서 140,000 BTC 사이이며, 이는 약 85억 달러에 상당한다. 이 소식이 발표되자 비트코인 가격이 61,000달러 선 아래로 하락했으며 이전 가격을 회복하지 못 하고 있다. 마운트곡스 피해자들이 자산을 한꺼번에 매도하면 시장이 폭락할 가능성도 있다.

마운트곡스(Mt.Gox)는 2014년, 회사 핫 월렛에서 수십만 개의 비트코인을 도난당한 2014년 2월 운영을 중단했다.

10년 동안 법적 절차를 거친 후, 오는 7월부터 피해자들에게 상환금을 지급하기로 결정했다. 마운트곡스는 약 85억 달러 상당의 비트코인을 상환금으로 지급할 예정이다.

피해자들이 상환금으로 받은 비트코인을 매도할지 홀딩할지에 따라 비트코인의 가격이 변동할 가능성이 높다.

상환금은 비트코인으로만 지급되며, 이더리움을 사용하지 않는다. 그럼에도 이더리움 보유자들도 7월의 잠재적인 코인 가격 하락에 대해 걱정하고 있다.

마운트곡스에 무슨 일이 있었던 것일까?

마운트곡스는 2010년 출시된 비트코인 거래소로, 2014년까지 전세계 비트코인 거래량의 70% 이상을 처리했다. 하지만 2014년 85억 개 이상의 비트코인을 도난당한 후 운영을 중단했다.

2014년 2월 28일 파산 신청을 했으며, 당시 부채 금액은 6,500만 달러였고 채권자들에게 여러 건의 소송을 당한 상태였다.

2014년 3월, 마운트곡스는 199,999.99개의 비트코인(1억 1,600만 달러 상당)을 회수했다고 전했다. 나머지 650,000 비트코인의 행방은 여전히 미궁에 빠졌다.

여러 부정 행위 혐의, CEO의 체포, 채권단의 민사 재활 계획 승인(비트코인 손실에 대한 보상)으로 인해 상환이 진행되지 않았다.

이번에 발표된 상환 계획에 따르면, 2024년 7월부터 채권자들은 비트코인과 비트코인 캐시로 상환금을 지급받게 된다.

상환금은 이더리움으로 지급되지 않기 때문에 이더리움 보유자들은 과매도 걱정을 한시름 덜어도 될 것 같다. 하지만 비트코인 대량 매도에 이더리움이 영향을 받을 가능성도 충분히 있다.

마운트곡스 채권자들의 대량 매도로 비트코인 시장이 불안정 해질까?

상환은 마운트곡스 채권자들에게는 희소식이지만 코인 투자자들, 특히 비틑코인 보유자들 사이에서는 그렇지 않다.

시장 전반적으로 비트코인 매도량이 급격히 늘어나면, 지금까지 순유입 143억 달러를 축적한 비트코인 현물 ETF에 영향을 미칠 것이다.

Eric Balchunas, Senior ETF analyst at Bloomberg Intelligence 이는 전체 ETF 유입량의 절반이 한 번에 무효화되는 것과 같다.

비트코인 가격은 2014년에는 579.7달러, 2024년에는 60,816달러를 달성하며 10년 사이 10,390% 상승했다. 10년 전 투자액 3,500달러가 지금은 360,000달러로 불어난 것이다.

당연히 채권자들은 비트코인을 팔아 현금화하려고 할 것이다. 채권자들이 아니더라도 몇 년간 청구권을 매수한 회사가 비트코인을 매도할 것이다.

한편, 청구인(청구권을 판매하지 않은)이 장기적 관점에서 비트코인을 매도하지 않을 것이라고 보는 시각도 있다.

마운트곡스 채권자들이 청구권을 매각하기까지는 10년이 걸렸다. 이제 고민 중이거나 긴급한 판매자는 남아있지 않다. — Alistair Milne (@alistairmilne) 6월24, 2024

청구권 구매자들은 비트코인을 매각해 수익을 창출하려고 할 것이다. 다른 시장 참여자들은 이로 인한 시장 붕괴의 영향에서 벗어나기 위해 비트코인을 판매할 것이며 이에 따라 매도 압력이 발생하고 시장 상황이 변화할 것이다.

S&P 500이 지난주 하락세를 겪었으며, FED는 금리 인하를 논의 중인 것으로 미루어 보아 앞으로 시장 판도가 바뀔 것으로 보인다.

위의 두 가지 이유로 3월 7만 3,000달러로 사상 최고가를 기록한 이후 비트코인 불장이 생각보다 빠른 시일 내에 끝날 것으로 보인다. 마운트곡스의 상환으로 인해 시장 변동성이 커졌고, 매도 압력과 퍼드(FUD)가 발생할 가능성이 있다.

비수탁 거래소를 사용하면 이같은 상황을 방지할 수 있을까?

마운트곡스의 붕괴는 일시적 현상이 아니었다.

원코인, 비트커넥트, 비트클럽 네트워트 등의 코인 스캠(총 297억 2,200만 달러)으로 코인 투자자들의 중앙(수탁식) 거래소에 대한 신뢰가 하락했다.

유니스왑 등의 비수탁 거래소(DEX)를 사용하면 러그풀이나 기관 사기의 위험을 완화할 수 있다.

‘키가 없으면 내 코인이 아니다(not your keys, not your coins)’는 표현은 이미 유명하다. 하지만 DEX도 단점이 있다.

사용하기 편리하지 않음

사용하기 편리하지 않음 유동성이 낮음

유동성이 낮음 대중적이지 않음

대중적이지 않음 거래가 블록체인에서 이루어지기 때문에 더 비쌈

좋은 소식은 중앙화 거래소에서 안전성과 투명성을 향상하고자 하는 움직임을 시작했다는 것이다. 바이낸스와 크라켄은 암호화로 검증 가능한 보유량 증명(cryptographically verifiable proof of reserves)을 발행했다.

바람직한 변화이긴 하지만 이전까지 중앙화 거래소에서 발생한 수많은 문제로 인한 퍼드를 상쇄하기엔 아직 충분치 않다.

마치며 – 7월, 비트코인 가격 변동 예상돼

청구인들의 비트코인 청산 가능성으로 인한 시장 변동성으로 퍼드 현상이 발생할 것으로 보인다.

붕괴 가능성은 낮지만, 비트코인 가격은 6만 달러 아래에서 크게 조정될 것으로 예상된다.

단, 거시경제적 요소로 인해 시장 상황이 변화하는 경우가 많으므로 투자 전에는 항상 자체적인 조사를 수행하는 것을 권고한다.

