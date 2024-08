마운트곡스, 상환 위해 비트고 지갑으로 20억달러상당 비트코인 전송

가상자산 금융서비스 제공 업체인 비트고(BitGo)의 비트코인(BTC) 3만 3000개를 보유한 지갑의 테스트 트랜잭션은 마운트 곡스의 마지막 고객 자금 상환 단계를 의미할까?

10년에 걸친 암호화폐 거래소 마운트 곡스(Mt. Gox)의 붕괴 여파 중 하나인 고객 자금 상환이 마무리 단계에 접어들면서 지난 13일 마운트 곡스 채권단과 관련된 지갑이 다시 활성화됐다.

BREAKING: Bitgo has just moved $2B of Mt. Gox BTC. pic.twitter.com/3aPFPhmGGN

— Arkham (@ArkhamIntel) August 13, 2024