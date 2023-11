바이낸스 CEO로 취임한 리차드 텅, 바이낸스 운영을 위한 견고한 계획 발표

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스를 둘러싼 일련의 사건을 두고 암호화폐 커뮤니티에서 다양한 의견이 쏟아지고 있다. 바이낸스 창업자 창펑 자오(CZ)가 최근 거래소 대표 자리에서 물러났다.

새로운 CEO 리차드 텅(Richard Teng)은 고객 신뢰를 강화하고 거래소를 향한 비난을 멈출 수 있는 견고한 운영 계획을 제시했다.

가상화폐 커뮤니티는 바이낸스 CEO 창펑 자오의 사임에 관해 다양한 반응을 표현했다. 일부 비평가들은 거래소가 미 법무부와 진행 중인 소송에 관해 비판했다.

다른 이들은 바이낸스와 CZ의 법적 분쟁에 사용된 40억 달러 이상의 자금이 어디서 유래되었는지를 밝히려고 했다.

일부 사람들은 거래소의 준비금증명(PoR)자료의 불일치를 짚으며 신뢰할 수 없다고 발언했다. 그러나 창펑 자오는 그의 사임 인사에서 실수를 인정하고 모든 책임을 지겠다고 전했다. CZ는 사임하는 것이 심리적으로 힘들다고 하면서도 지금이 대표를 변경할 적절한 시기라고 주장했다.

Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.

Binance is no longer a baby. It is…

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 21, 2023