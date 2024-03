도지코인20 프리세일 시작, 하루 만에 30만 달러 모금한 친환경 스테이킹 밈 코인

최근 밈 코인 시장이 새로운 역사를 기록하고 있다. 특히 페페와 봉크 등은 새로운 최고가를 경신했으며, 이러한 시류에 편승하기 위해 신규 밈코인들이 하나둘 도전장을 내밀고 있다. 그중에서 특히 도지코인20(DOGE20)이 큰 관심을 받고 있다. 이는 도지코인의 정신을 잇고 기존 문제를 개선하여, 강아지 밈코인 시장 전체를 혁신할 것으로 기대되고 있다.

도지코인20은 이번주에 DOGE20 프리세일을 시작하여 상당한 관심을 받고 있다. 이 코인은 24시간도 되지 않는 짧은 시간 안에 25만 달러를 빠르게 모금했으며, 하루가 조금 지난 현재는 이미 30만 달러를 돌파했다.

이는 이더리움 ERC-20 토큰이며, 사용자는 강력한 스테이킹을 통해 넉넉한 패시브 인컴을 누릴 수 있다. 현재 진행 중인 사전 판매는 단계별로 진행되며, 각 단계마다 가격이 조금씩 오르게 된다. 즉 초기에 구매할수록 더 큰 혜택을 누릴 수 있으며, 이는 짧은 시간 안에 30만 달러를 모금한 추진력을 설명하기 충분해 보인다.

도지코인은 출시된 지 벌써 10년이 지난 노장이며, 오늘날 밈 코인 대부로 잘 알려져 있다. 아직 비트코인이나 암호화폐라는 용어가 생소하던 시절에 도지코인은 이를 풍자하기 위해 등장했지만, 오늘날 그 가치는 어마무시하게 성장했다. 하지만 코인의 가격 성장과는 달리, 코인 자체의 메커니즘에는 큰 개선이 없었다.

예를 들어, 이는 여전히 라이트코인의 작업증명 방식을 사용한다. 이것은 비트코인에 비해 조금 발전하기는 했지만, 여전히 에너지 낭비가 심한 메커니즘이며, 친환경에 대한 관심이 고조되는 오늘날 적잖은 이들이 꺼리는 방식이기도 하다.

동시에 도지코인은 인플레이션 코인이다. 이는 비트코인이나 다른 암호화폐와는 달리 공급량이 정해져 있지 않다. 즉 코인은 계속 발행되어 시장에 쏟아지고 희소성이 보장되지 않는다. 그에 따라 토큰 보유자들은 언젠가는 토큰 가치 상승이 제한되고 떨어질 수 있는 가능성을 항상 고려해야 한다.

한편 도지코인20은 도지코인의 기본적인 커뮤니티 정신과 시바견 인기를 활용하면서도, 개혁할 부분은 확실하게 개선하고자 한다.

우선 이 프로젝트는 친환경 이더리움 기반 ERC-20 토큰이다. 이더리움은 비트코인 다음으로 큰 블록체인 네트워크이며, 2021년에 더머지 업그레이드를 통해 지분증명 합의로 성공적으로 전환했다. 이것은 도지코인 같은 채굴 경쟁을 부추기는 작업증명을 벗어나서, 에너지 낭비를 대폭 낮춘다.

따라서 도지코인20은 환경을 중요시 여기는 투자자들에게 좋은 대안이 될 것이다. 특히 이는 도지코인 공식 웹사이트에서 볼 수 있는 ‘매일 선한 일을 하자’라는 표어와도 부합한다.

또한 도지코인20은 끊임없이 토큰을 찍어내는 원조 도지코인과는 달리 공급이 1400억 개로 한정되어 있다. 덕분에 도지코인20 보유자는 언젠가 토큰의 희소성이 사라질 것이라는 염려를 전혀 할 필요가 없다.

도지코인20은 기존 도지코인의 문제점을 개선할 뿐만 아니라, 매력적인 스테이킹 메커니즘을 제공하여 투자자들에게 혜택을 선사하고자 한다.

도지코인은 초창기에 온라인 팁 문화와 기부에서 활용되면서, 거대한 커뮤니티를 구축할 수 있었다. 그리고 도지코인20의 스테이킹 기능 또한 이러한 커뮤니티 구축에 일조하게 될 것으로 기대된다. 이는 커뮤니티에게 장기적인 관점을 제공할 뿐만 아니라, 사용자가 자기 토큰을 지불하는 대신 오히려 고정적인 수익 흐름을 갖출 수 있게 한다.

토큰 총공급량의 15%가 스테이킹 보상으로 할당되며, 이는 총 2년에 걸쳐 진행된다. 특히 프리세일이 빠른 속도로 30만 달러를 달성한 것은 스테이킹 메커니즘에서 설명된다. 스테이킹 보상의 12.5%가 첫 1년 동안 지급되기 때문이다. 따라서 서둘러 참여할수록 훨씬 유리하다.

DOGE20 스테이킹은 프리세일이 진행 중인 지금도 참여할 수 있으며, 구매자는 스테이킹 대시보드에 접속하여 실시간 현황을 살펴보는 것이 가능하다.

흥미롭게도, 도지코인20 웹사이트의 중간에는 수익 계산기도 보인다. 이것은 사용자가 보유한 DOGE20 가치를 현재 시세에 맞춰 계산해 주는 프로그램이다. 즉 자신이 보유한 수량과 현재 가격을 기입하면, 이것이 미화로 얼마인지를 알 수 있다. 이는 DOGE20의 높은 수익성을 자신하는 개발진의 믿음을 반영하기 충분해 보인다.

이처럼 도지코인20은 오리지널 도지코인의 인플레이션, 작업증명 문제를 해결할 뿐만 아니라, 커뮤니티를 위한 넉넉한 스테이킹 보상까지 약속한다. 그리고 오늘날 승승장구하고 있는 강아지 밈코인의 기세는 도지코인20에 한층 더 깊은 매력을 부여한다. 실제로 시가총액 기준 상위 밈코인 목록에서 대부분 강아지 아이콘으로 가득한 것을 볼 수 있을 것이다.

가벼운 농담에서 시작된 밈코인 시장은 오늘날 560억 달러 규모를 갖추고 있으며, 지금 이 순간에도 시장은 활발히 움직이고 있다. 특히 도지코인의 경우 시가총액이 220억 달러에 달하고, 시바이누는 160억 달러에 달한다. 이는 워너 브라더스와 디스커버리에 맞먹는 엄청난 규모를 의미한다.

하지만 높은 수익을 추구하는 투자자 입장에서는 시가총액이 비교적 낮은 것이 덜 부담스러울 것이다. 그리고 실제로 페페나 봉크, 마이로 같은 신규 밈 코인들은 이번 밈코인 시즌을 맞이하며 성과측면에서 도지코인과 시바이누를 압도할 수 있었다.

