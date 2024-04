코인베이스의 BASE 블록체인을 비롯해 이더리움, BSC체인, 아발란체, 폴리곤, 솔라나 등에서 사용 가능한 최초의 멀티체인 시바이누 테마 밈 코인이 등장했다.

이 밈 코인은 다른 밈 코인들에게서 관찰된 폭발적인 성장을 위한 조건을 갖췄다.

코인베이스의 레이어2 블록체인인 베이스는 50억 달러라는 총 예치 금액(TVL)을 기록해 월 200%의 상승률을 보였으며 이더리움 레이어2 중 3위를 차지했다. 특히 베이스는 레이어2 중 유일하게 시장 전반의 하락세에도 불구하고 주간 TVL 상승률이 5위 안에 들었다.

이러한 성장은 활동의 급증과 맞물렸으며 BASE는 지난 30일 동안 이더리움과 아비트럼보다 높은 거래량을 기록했다.

디겐, 브렛, 베이스드 시바 이누 등 베이스 기반 밈 코인이 월 21%에서 200%의 수익을 올린 것은 놀라운 일이 아니다.

이러한 급등은 코인베이스 최고경영자 브라이언 암스트롱이 소울 바운드 NFT를 베이스 블록체인에 에어드랍하자 베이스 기반 밈 코인에 대한 NFT 커뮤니티의 화제로 떠오른 것과 일치했다.

It feels like the once-was NFT community has moved into many different branches:

1) Memecoins

2) Farcaster/$DEGEN/Base

3) Ordinals and Bitcoin

4) Farming Blast

Totally different ecosystems and each is pretty all-encompassing.

The feed is all over the place.

— NFTstats.eth (@punk9059) April 1, 2024