신규 밈코인 ‘실라나’ 사전판매 개시 ··· 수시간만에 14만달러 모금

새롭게 출시된 솔라나 밈 코인인 실라나(Sealana, SEAL)가 사전판매 개시 몇 시간 만에 14만 달러를 모금하며 조용히 폭풍을 일으키고 있다.

암호화폐 시장 전반이 어려움을 겪고 있음에도 SEAL 사전판매의 초기 호황은 밈 코인에 대한 시장의 충족시키기 어려운 수요를 시사한다.

그러나 실라나는 차세대 솔라나 밈 코인을 목표로 하기 때문에 더욱 성장을 갈망하고 있다.

현재 사전판매가 진행 중이지만 하드캡이 아직 발표되지 않아 기간은 불분명하다.

사전판매 모멘텀은 가격 잠재력을 보여주는 가장 중요한 지표 중 하나이며 실라나 프로젝트는 사전판매 개시부터 투자금 유입이 끊이질 않고 있다.

곧 개인 투자자들로 이루어진 팔로워들이 늘어날 것으로 예상되는 실라나의 X 계정은 현재 100명 이하의 팔로워를 보유하고 있다. 이는 SEAL 사전판매 모금액 14만 달러가 고래 구매일 가능성을 암시한다.

이는 최신 솔라나 밈 코인인 실라나에 대한 스마트 머니의 수요를 반영한다. 스마트 머니의 수요는 실라나의 밝은 전망을 시사한다.

유사한 현상이 또 다른 인상적인 솔라나 밈 코인인 ‘북 오브 밈’ 사전판매에서에서 발생했다. 저명한 시장 평론가인 로드 애쉬드레이크(Lord Ashdrake)는 북 오브 밈의 전례 없는 성공을 스마트 머니 세력이 사전판매 투자금을 장기 보유하여 거래소 상장 후 수요가 공급을 능가했다고 말했다.

이는 궁극적으로 BOME를 밈 코인 스타덤에 올려놓았고 최단기간 시가총액 10억 달러 달성 암호화폐로 기록됐다.

BOME의 IEO 성공을 통해 실라나의 잠재력을 엿볼 수 있지만 실라나는 자신만의 기록을 세우려 한다.

물 속에서 서식하던 포유류 실라나는 밈 코인 부자의 꿈을 갖고 엄마의 집으로 이사했다. 거기서 참치 통조림과 칩으로 연명하며 전업 트레이더들의 생활 방식을 따라했다.

끊임없이 노력하던 실라나는 최근 트위터를 통해 로켓 없이도 밈 코인 스타덤에 오를 준비가 되어 있다고 밝혔다.

📢Alright, listen up! Meet #Sealana, the kick-ass seal, #Trading his way out of his mom's basement like a true American Hero!🇺🇸

This fat boy's chowing down on burgers🍔, dreaming of Lambos🏎️, and making #Crypto gains💸. So huge, he's defying gravity, floating all the way to the… pic.twitter.com/Xcvkl5fs3e

— Sealana (@Sealana_Token) May 1, 2024