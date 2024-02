신규 솔라나 밈코인 SMOG, 주피터 DEX 출시 – 매력적인 에어드랍 제공

최근 JUP 에어드랍과 솔라나 밈코인의 성공으로 인해, 솔라나와 주피터 DEX에 대한 관심이 쏠리고 있다. 이러한 관심을 물씬 활용할 것으로 기대되는 신규 코인 하나가 오늘 페어런치로 공개되었다. 바로 스모그(SMOG) 코인이다.

오늘 주피터 DEX에 공개된 SMOG는 커뮤니티 중심의 밈코인이며, 독보적인 에어드랍 캠페인을 무기로 삼고 있다. 이들의 목표는 적극적인 바이럴 마케팅을 통해 밈코인계를 평정하는 것이다.

실제로 스모그 웹사이트에 방문하면, “어떤 밈 코인도 SMOG의 불길에서 살아날 수 없다”라는 자신만만한 포부를 외치고 있는 것을 볼 수 있다.

SMOG 토큰은 누구든지 쉽게 구매할 수 있고, 에어드랍 캠페인에 참여하는 것이 가능하다. 스모그를 구매하기 원한다면 팬텀 같은 솔라나 호환 지갑을 준비해야 한다.

스모그 토큰 풀은 UTC 시간 1월 7일 16시에 출시되었으며, 지금도 바로 구매할 수 있다. 구매를 원한다면 주피터 DEX 애그리게이터나 버드아이에서 지갑을 연결하고 SOL, USDT 또는 BONK 토큰을 사용하면 된다.

흥미롭게도, 스모그 토큰은 수차례의 에어드랍을 기획하고 있으며, 여기에는 사용자의 적극적인 참여가 장려된다.

이를 테면, 사용자는 SMOG 토큰을 구매하고 보유하여, 에어드랍 포인트를 획득할 수 있다. 에어드랍에는 토큰 전체 수량의 무려 35%가 할당되어 있다. 이것만 보더라도 이 프로젝트가 에어드랍에 얼마나 진심인지 가늠할 수 있을 것이다.

SMOG 토큰 보유자는 ‘드래곤의 안뜰’이라 불리는 크립토 커뮤니티에 대한 액세스를 얻게 된다. 또한 커뮤니티 포상금 일부를 획득할 수 있는 자격을 얻게 되어, 수익 기회를 더 늘리는 것이 가능하다.

하지만 아직 에어드랍의 보상과 일정에 대한 구체적인 계획은 공개되지 않았다.

프로젝트 로드맵 또한 매우 풍성하다. 홈페이지의 로드맵에 따르면, 곧 스테이킹 기능이 추가될 것으로 기대된다. 로드맵은 또한 소각 메커니즘을 암시하고 있으며, 드래곤 슬레이어에 대적하는 흥미진진한 내용도 기록되어 있다.

무엇보다도 에어드랍이 수차례에 걸쳐 계획되어 있는 것을 확인할 수 있다.

로드맵에는 로열초즌(Loyal Chosen)이라는 흥미로운 커뮤니티 계획도 있다. 이것은 선택된 보유자들이 다양한 커뮤니티 입회 의식을 통해 참여할 수 있으며, 상당한 에어드랍 보상을 약속하게 될 것이다.

따라서 이 그룹에 선택될 가능성을 높이고 싶다면, 질리(Zealy)에서 제공되는 커뮤니티 퀘스트에 도전하면 된다.

흥미롭게도, 이 프로젝트는 총공급량의 무려 50%를 마케팅에 투자하고 있다. 앞서 밝혔듯이 35%는 에어드랍에 할당된다. 나머지 10%는 CEX거래소에 할당되고, 5%는 DEX 유동성으로 투입된다.

이러한 구조를 보면, 현재 스모그 팀이 무언가 굉장한 계획을 준비하고 있는 것을 짐작할 수 있을 것이다. 우리는 스모그가 오늘날 큰 주목을 받고 있는 솔라나 밈코인이라는 사실을 기억할 필요가 있다. 잘 알겠지만, 밈코인에서 가장 중요한 요소 중 하나는 바로 바이럴 마케팅이다.

Conquer the #Crypto world with #SMOG, the mighty #Memecoin reigning supreme! 🔥🐉

Ready yourself for the greatest upcoming #Airdrop in history, earn points, and stand alongside the dragon as it incinerates all foes! 💰🔥$SMOG Is Now Live! 🚀https://t.co/1rMhrwmIqQ pic.twitter.com/Cu0KxHe2yj

— SMOG (@SMOGToken) February 7, 2024