신규 솔라나 P2E 토큰 메가다이스 – 프리세일에서 30만 달러 돌파

인기 게임 플랫폼 메가다이스(Mega Dice)가 최근 프리세일을 시작하며 큰 관심을 받고 있다. 이번 프리세일의 주인공은 $DICE 토큰이며, 이는 플랫폼 성과에 따라 사용자에게 일일 보상을 제공하는 메커니즘에서 활용된다.

$DICE 토큰은 현재 프리세일에서 0.069달러로 판매되고 있으며, 빠른 속도로 30만 달러 이상을 모금하며 높은 인기를 입증하고 있다. 이 프리세일의 최소목표는 500만 달러를 모금하는 것이다.

프리세일은 여러 단계로 구성되며, 각 단계마다 가격이 조금씩 인상되도록 설계되었다. 현재 단계에서 이미 30% 이상 판매된 것을 고려하면, 구매자들은 저렴한 가격을 차지하기 위해 서두르는 것이 좋을 것이다.

$DICE 프리세일이 큰 반응을 모을 수 있었던 것은, 롤빗코인(RLB) 같은 기존 게이밍 토큰의 큰 성공 덕분일 것이다. 참고로 RLB 코인 시장 가치는 오늘날 2억 달러를 넘어가고 있다.

반면 메가다이스가 이미 큰 성공을 거둔 인기 플랫폼인 것을 고려하면, $DICE 토큰은 롤빗보다 더 유리한 위치를 확보한 것으로 볼 수 있다.

$DICE 프리세일은 더 큰 관심을 모으기 위해 솔라나 고래들을 대상으로 에어드랍을 진행하고 있다. 이 또한 사전판매의 놀라운 속도를 설명하는데 도움이 될 것이다.

이처럼 게이밍 코인은 오늘날 높은 관심을 얻고 있으며, 그러한 혜택을 누리는 것은 롤빗 같은 프로젝트에만 국한되지 않는다. 단적인 예로, TG.Casino 프로젝트는 거래소 상장 후 4배 급등을 보이기도 했다. 그리고 $DICE의 강력한 펀더멘털을 고려하면, 이러한 단기 수익률을 쉽게 초월할 것으로 기대된다.

🚀 $DICE is landing on Solana! 🎲

Get ready for exclusive benefits, retroactively and with every wager. 🌟

The ultimate casino token experience is coming. Stay tuned for updates through our official channels: Telegram & X.#Solana $DICE 🎰 pic.twitter.com/eDuMR3DH0e

— Mega Dice Casino (@megadice) April 3, 2024