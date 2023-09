OKX 월 스트리트 밈즈($WSM) 상장 – 올해 최대 규모의 밈코인 ICO

OKX는 유동성과 방문자 수 기준으로 세계에서 두 번째로 규모가 큰 암호화폐 거래소(CEX)로 26일 오후 7시(한국 시간)에 올해 최대 규모의 밈코인 ICO 월 스트리트 밈즈(Wall Street Memes, $WSM)를 상장한다.

월 스트리트 밈즈는 개인 투자자가 월가에 저항하는 금융 밈주화 미션을 가진 프로젝트로 사전 판매에서 3,000만 달러 가까이 모금했다.

다수의 1티어 거래소 상장이 진행될 것으로 예정된 가운데, OKX가 $WSM/USDT 거래를 지원하며 시작을 알린다.

OKX는 하루 일찍 WSM을 상장한다고 밝혔다. 이는 OKX가 높은 거래량을 기대하고 있음을 반영하기 때문에 강세 신호라고 해석할 수 있다.

다른 거래소가 함께 $WSM 상장일을 조정한다고 하더라도 놀랍지 않을 것이다.

🔥You Can Now Trade $WSM on @OKX 🔥

➡️ https://t.co/7wNmO5yIO5 pic.twitter.com/87rVYX09fP

— Wall Street Memes (@wallstmemes) September 26, 2023