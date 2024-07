파리 올림픽 개막 ··· MGMES 코인 프리세일 29만달러 돌파

2024년 파리 올림픽이 개막한 가운데 밈 게임즈가 12일 만에 프리세일 모금액 29만 달러를 돌파하며 긍정적인 투자자 심리를 시사하고 있다.

MGMES는 올림픽 폐막에 맞춰 15일 후에 프리세일이 종료되는 새로운 ERC-20 밈 코인이다. 따라서 올림픽의 열기에 수혜를 받을 것으로 기대되는 코인이다.

다음은 밈 게임즈의 성공을 견인할 수 있는 요소들이다:

이러한 요인들이 어떻게 MGMES의 프리세일을 견인할지 살펴보자.

ETH의 가격은 SEC의 ETH ETF 승인 다음 날인 7월 24일 관찰된 하락세에서 회복될 조짐을 보이고 있으며 이때 이더리움 가격은 대략 9.23% 급락(3400달러에서 3100달러)했다.

그러나 ETH의 가격이 하락하며 ETH ETF가 BTC ETF에 비해 초기에 저조한 실적을 보였음에도 불구하고 총 거래량 10억 달러를 돌파하며 ETH ETF에 대한 낙관적인 전망을 부각시켰다.

DAY ONE in the books for Eth ETFs who did $1b in total volume, which is 23% of what the spot bitcoin ETFs on their first Day and $ETHA did 25% of $IBIT's volume. The gap between $ETHE and The Newborn Eight is a healthy +$625m (a sizable chunk of which *should* convert to inflow pic.twitter.com/jaP4dKLrOs

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 23, 2024