옵티미즘 슈퍼체인, 연계된 레이어-2 블록체인 네트워크 통합한다

어제, 옵티미즘이 이더리움 L2 네트워크를 내년까지 하나의 오픈소스 테크로 통합하는 것을 목표로 하는 슈퍼체인 상호 운용성 로드맵을 공개했다.

또한, 해당 L2 블록체인 네트워크는 매끄러운 토큰 브리징을 위한 국제 토큰 표준, 슈퍼체인(Superchain)ERC20을 공개했다.

L2 블록체인 네트워크 간 상호 운용성 향상을 목표로 하는 옵티미즘의 최신 솔루션에 대해 살펴보도록 하자.

옵티미즘은 2022년 5월에 처음 문을 연 이래 OP 스택(Stack) 덕분에 크게 성장했다.

옵티미즘에 따르면, 29개 이상의 OP 스택 체인이 모든 이더리움 L2 트랜잭션의 36% 이상에 기여한다고 한다.

⚡️Beyond the Superchain …

We're integrating with ERC-7683 to allow Interoperability between the Superchain and the rest of Ethereum L2s via the app layer.

— Optimism (@Optimism) August 12, 2024