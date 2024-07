WIF·MOG 밈 코인 상승세 가운데 ‘페페 언체인드’ 프리세일 370만달러 돌파

BTC의 24시간 거래량이 30% 이상 급증하면서 일부 밈 코인은 큰 폭의 상승세를 보이고 있다.

최근 여러 사건들로 인한 비트코인의 불규칙한 가격 움직임은 암호화폐 시장 전체에 영향을 미쳤다.

일례로 BTC는 마운트곡스 상환 소식이 전해지면서 6만1000달러 아래로 내려갔다가 도널드 트럼프 암살 시도 사건 이후 6만3000달러를 상회했다. 이는 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 친(親) 암호화폐 입장 때문일 것으로 풀이된다.

이제 BTC는 재차 상승하고 있으며 24시간 거래량이 각각 37%와 10% 이상 급증한 WIF와 MOG를 포함한 일부 밈 코인도 상승세에 있다.

암호화폐 투자자들은 시장의 변동성을 피하고 조기 성장 가능성을 활용하기 위해 밈 코인 프리세일에 눈을 돌리고 있을 수 있다. 지난 6월 16일 프리세일을 시작한 이후 370만 달러를 모금한 PEPU 토큰이 관심을 끌고 있다.

밈 코인 시장은 오리지널 밈 코인 DOGE·SHIB·FLOKI가 등장한 이후 인기를 끌고 있다.

그들의 인기는 새로운 밈 코인들의 탄생으로 이어졌고 밈 코인 산업은 지난 한 해 동안 엄청난 급등을 경험했다. 작년 4월, 코인마켓캡에는 18개의 밈 코인이 상장되어 있었다. 이 수치는 올해 4월 138개로 늘었으며 기사 작성 당시에는 총 2,521개의 밈 코인이 상장되어 있다.

X(옛 트위터) 사용자 Crypto Coryo에 따르면 코인마켓캡은 전체 토큰의 10% 미만을 상장하고 있다. 따라서 실제로 시장에 존재하는 밈 코인의 수는 훨씬 더 많을 것으로 진단된다.

코인마켓캡에서 DOGE·SHIB·FLOKI는 여전히 인기를 유지하고 있으며, MOG·WIF·BRET·DOG·BONK·BOME·PEPE도 최고 실적을 기록하고 있다.

다음 밈 코인들은 현재 최고 24시간 거래량을 기록하고 있다:

비탈릭 부테린(이더리움 설립자)은 밈 코인이 영지식, 정체성, 신원 검증 등 여러 이유로 인기를 얻었다고 생각한다.

i understand why memecoins can have a moment.

but how is it *still* the dominant narrative?

every cycle has expanded the functionality and reach of crypto:

+ decentralized, tamper-proof money

+ p2p, cross-border payments

+ programmable money

+ permissionless financial…

— 0xDesigner (@0xDesigner) June 11, 2024