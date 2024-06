플레이도지, 프리세일에 연간수익률 292% 이더리움 스테이킹 도입

플레이도지(PlayDoge, PLAY)는 프리세일에서 이더리움(ETH) 스테이킹을 선보이고 있다. 이더리움 스테이킹의 연간수익률은 바이낸스체인(BNB) 스테이킹의 연간수익률 대비 3배 높다(93% vs 292%).

이는 PLAY 토큰에 멀티체인 및 브리징 기능과 차별화된 스테이킹 서비스를 제공한다. 이는 플레이도지의 가격, 커뮤니티 심리 및 상장 후 전망에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

ETH 토큰 개수는 프리세일에 할당된 토큰 개수(4.7B 토큰)에 비례한다.

ETH 스테이킹 서비스의 도입은 플레이도지에 대한 투자자들의 관심이 높이며 PLAY 사전판매 모금액은 377만 달러를 돌파하였고 1 PLAY 토큰은 0.00506달러에 판매되고 있다.

이러한 요인들이 앞으로 프로젝트에 어떤 영향을 미칠지 살펴보자.

지난 7일 플레이도지는 X를 통해 바이낸스 체인과 이더리움에서 런칭되는 멀티체인을 목표로 한다고 발표했다.

이 프로젝트는 비트코인닷컴(Bitcoin.com) 뉴스 기사에서도 언급되며 더 많은 투자자들을 유치할 것으로 기대된다

