폴카닷 생태계 활동률 증가, DOT 가격의 행방은?

다가오는 비트코인 반감기로 인해 코인 시장 내의 긴장감이 높아지고 있다. 블록체인 간 상호운용성을 지원하는 네트워크인 폴카닷의 활동률이 증가했다.

여러 Dapp이 폴카닷 생태계에서 운영되고 있으며, 폴카닷에서는 네트워크 스팸 등의 문제를 방지하기 위해 전용 블록스페이스 사용률을 늘렸다. 이러한 변화가 과연 DOT 가격에 영향을 줄까?

폴카닷은 공식 X 계정의 최근 게시물에서 생태계 각 프로젝트의 활성 주소를 나타내는 차트를 공개했다.

Activity continues to grow in the Polkadot ecosystem, where many apps use dedicated blockspace to prevent issues like network spam 🛡️

Polkadot is about flexibility without compromising on resilience 🔗

In the end, this benefits the users 👥 pic.twitter.com/s7bkO7rVqT

— Polkadot (@Polkadot) April 7, 2024