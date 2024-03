스코티 AI – 국내에서도 인기를 끌며 성황리에 사전판매가 마감된 토큰, 지금도 상장 전에 구매 가능!

최근 소규모 프로젝트 분석가 사이에서 화제를 모으고 있는 프로젝트가 있다. 그것은 바로 인공지능 기술을 활용하여 블록체인 보안 솔루션을 제공하는 스코티 AI(SCOTTY) 프로젝트이다.

SCOTTY 토큰은 도지코인과 시바이누 같은 밈코인 특유의 문화적인 매력을 지닐 뿐만 아니라, 인공지능 기술을 사용하여 블록체인 위험을 감지하는 독특한 유틸리티를 갖추고 있다. 또한 스코티시 테리어라는 사랑스러운 강아지를 주제로 삼아 독특한 매력을 발산한다.

💥Presale Update!💥

ScottyTheAi #1 #memecoin (w/Ai utility) of 2024$SCOTTY has raised $9.1M

🎉 this was raised way faster than expected due to the high demand of the crypto community wanting to join ScottyTheAi.

Well on our way to closing out presale early and heading for… pic.twitter.com/Ae6zGXPSKo

— Scotty The Ai (@ScottyThe_Ai) March 13, 2024